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  • «Газпром» стал спонсором «Аустрии». Корпорация финансирует «Зенит»

«Газпром» стал спонсором «Аустрии». Корпорация финансирует «Зенит»

3 августа 2018, 19:12
49

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» стала спонсором венской «Аустрии».

«У «Газпрома» очень амбициозные планы во всем мире. То, как «Аустрия» работает с молодыми талантами, дало возможность выбрать клуб в качестве партнера. Я уверен, что сотрудничество принесет очень хорошие результаты», – сказал генеральный директор компании Александр Медведев.

«Газпром» спонсирует «Зенит», «Шальке-04» и другие европейские клубы. Также компания – официальный партнер ФИФА и спонсор Лиги чемпионов.

Источник: ФК «Аустрия»
Австрия. Бундеслига Аустрия
Комментарии (49)
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Рубик Докоян
1533313026
По этому поводу уже давно нет приличных слов одна ненормативная лексика... Миллиарды куда угодно только не в свою экономику и на газификацию страны.
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Мары
1533313145
Совсем недавно статья была как Факел коньки отбрасывает, но Газпром не ищет лёгких путей. Аустрия это наше всё.
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Патронташ
1533313282
«У «Газпрома» очень амбициозные планы во всем мире." В этом все нынешнее руководство России.Свои пусть хоть все передохнут. Главное мировые понты. Будем помогать и вкладывать деньги в Сирию,Африку, Аустрию. А все эти воронежи и рязани, амкары и тосны пусть выживают сами как могут.
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Shaitan.
1533313569
У нас клубы один за другим распускают, а они спонсируют черт знает кого, вместо того чтобы своих вытащить... Гениально
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insider_retro
1533313707
А когда Газпром станет трансконтинентальной корпорацией, то взвалит на себя спонсорство какого-нибудь завалященького Сантоса...:)) Вот тут-то мы и возрадуемся от нахлынувшей гордости!..:))
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21082014
1533314177
закармливать чужих детей,когда свои-голодные..это присуще власти в России.и какие еще могут быть тут слова?!не первый день здесь живем.
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shinnik
1533314517
«Газпром» спонсирует «Зенит», «Шальке-04» и другие европейские клубы. Также компания – официальный партнер ФИФА и спонсор Лиги чемпионов. Сдохните все российские клубы на букву "А".(( Аустрия форевер. ******.......
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OfaZavr
1533314861
а на наши клубы им плевать, позволяют им умирать один за другим, зато в заграничные постоянно вкладываются.
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oyabun
1533317526
Газпром спонсирует кого угодно, только не свой народ. Таков на самом деле должен быть лозунг компании.
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kykyi
1533317589
Подрядчики Газпрома, они же друзья Путэна, очень сильно хотят строить никому не нужные (кроме как этим самым подрядчикам) новые газопроводы в Европу. И хрен с ним с этим Газпромом, за его счет газопровод(который не окупиться), за его же счет лоббирование строительство этих газопроводов через Аустрии, Шальке и тд и тп. Газопровод и весь навар с этой стройки нужны именно этим подрядчикам, они же корефаны путэна. А Газпром и наш футбол-гори они синим пламенем, за счет народа выживет.
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