«Газпром» стал спонсором «Аустрии». Корпорация финансирует «Зенит»

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» стала спонсором венской «Аустрии».

«У «Газпрома» очень амбициозные планы во всем мире. То, как «Аустрия» работает с молодыми талантами, дало возможность выбрать клуб в качестве партнера. Я уверен, что сотрудничество принесет очень хорошие результаты», – сказал генеральный директор компании Александр Медведев.

«Газпром» спонсирует «Зенит», «Шальке-04» и другие европейские клубы. Также компания – официальный партнер ФИФА и спонсор Лиги чемпионов.