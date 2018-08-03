Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Газпром» стал спонсором «Аустрии». Корпорация финансирует «Зенит»

    Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» стала спонсором венской «Аустрии».

    «У «Газпрома» очень амбициозные планы во всем мире. То, как «Аустрия» работает с молодыми талантами, дало возможность выбрать клуб в качестве партнера. Я уверен, что сотрудничество принесет очень хорошие результаты», – сказал генеральный директор компании Александр Медведев.

    «Газпром» спонсирует «Зенит», «Шальке-04» и другие европейские клубы. Также компания – официальный партнер ФИФА и спонсор Лиги чемпионов.

    Источник: ФК «Аустрия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2018 19:12
    Рекомендуем
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 4 августа 2018, 03:11

      пора и совесть иметь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 3 августа 2018, 23:11

      а чё не Амкар или Кубань,Тосно,Анжи и т.д.?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 3 августа 2018, 23:11

      Отберите уже у них кормушку, задрали уже. Лучше бы Амкару помогли или Томи, чем гамно нерусское спонсировать.
      Твари

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > general.lizyukov 4 августа 2018, 13:28

      А кто должен отобрать, Трамп или ты и я?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 23:00

      Не понятно только какие результаты принесет это сотрудничество?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > zigbert 3 августа 2018, 23:10

      понты...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 августа 2018, 21:34

      Газпром, Абрамович, Усманов спонсируют европейские клубы, а кто же будет спонсировать российский футбол?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > a-rakhmatov 3 августа 2018, 21:45

      Пенсионный фонд

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8027

      nik55 3 августа 2018, 21:32

      ушлепки----им на Россию насрать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 3 августа 2018, 21:15

      Миллер и ко совсем оборзели!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 августа 2018, 21:05

      Эх, теперь дорогие покупки топ-игроков будут для Аустрии...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 августа 2018, 20:33

      Подрядчики Газпрома, они же друзья Путэна, очень сильно хотят строить никому не нужные (кроме как этим самым подрядчикам) новые газопроводы в Европу. И хрен с ним с этим Газпромом, за его счет газопровод(который не окупиться), за его же счет лоббирование строительство этих газопроводов через Аустрии, Шальке и тд и тп. Газопровод и весь навар с этой стройки нужны именно этим подрядчикам, они же корефаны путэна. А Газпром и наш футбол-гори они синим пламенем, за счет народа выживет.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33446

      oyabun 3 августа 2018, 20:32

      Газпром спонсирует кого угодно, только не свой народ. Таков на самом деле должен быть лозунг компании.

      10
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11