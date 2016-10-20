Матч против «Аустрии» – 100-й для Тотти в еврокубках

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти вышел в стартовом составе римского клуба в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Аустрии». Отметим, что данный матч стал для 40-летнего форварда 100-м в еврокубках. Рекордсменом по этому показателю является бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини.

Напомним, Тотти выступает за «Рому» с 1991 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «волков» в Лиге Европы три матча, в которых сделал две результативных передачи и заработал одну желтую карточку.