Андре Силва: «Игроки «Милана» бьются друг за друга»

Новичок «Милана» нападающий Андре Силва забил три гола в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Аустрией». После встречи он поблагодарил за поддержку партнеров по команде.

«Для меня это был первый матч на групповом этапе Лиги Европы. Мне удалось оформить хет-трик, за что я очень благодарен партнерам по команде. Мы провели отличный матч.

Калинич? Мне было комфортно играть с ним в атаке. Рад быть частью команды и тому, что смог поладить со всеми одноклубниками. Мы стараемся изо всех сил и бьемся друг за друга.

Что касается следующей игры, то выйду ли я в стартовом составе на матч Серии А или нет – решит тренер. Я лишь упорно работаю на тренировках, чтобы решать задачи команды», – сказал Силва после матча.

Игра первого тура группового этапа Лиги Европы «Аустрия» – «Милан» закончилась со счетом 1:5.