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    Андре Силва: «Игроки «Милана» бьются друг за друга»

    Новичок «Милана» нападающий Андре Силва забил три гола в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Аустрией». После встречи он поблагодарил за поддержку партнеров по команде.

    «Для меня это был первый матч на групповом этапе Лиги Европы. Мне удалось оформить хет-трик, за что я очень благодарен партнерам по команде. Мы провели отличный матч.

    Калинич? Мне было комфортно играть с ним в атаке. Рад быть частью команды и тому, что смог поладить со всеми одноклубниками. Мы стараемся изо всех сил и бьемся друг за друга.

    Что касается следующей игры, то выйду ли я в стартовом составе на матч Серии А или нет – решит тренер. Я лишь упорно работаю на тренировках, чтобы решать задачи команды», – сказал Силва после матча.

    Игра первого тура группового этапа Лиги Европы «Аустрия» – «Милан» закончилась со счетом 1:5.

    Источник: Football Italia

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    15.09.2017 08:29
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