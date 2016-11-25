Лига Европы. «Рома» крупно переиграла «Викторию» благодаря хет-трику Джеко и обеспечила себе выход в плей-офф

В рамках группового этапа Лиги Европы «Рома» на своем поле разгромила «Викторию». Дублем в составе хозяев отметился Эдин Джеко. Таким образом, итальянский клуб обеспечил себе выход из группы.

В другом матча «Астра» вырвала победу у «Аустрии» благодаря голу Константина Будеску с пенальти.

Лига Европы. Групповой этап. Группа Е. 5-й тур

Рома (Италия) – Виктория (Чехия) – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Джеко, 11; 1:1 – Земан, 18; 2:1 – Джеко, 61; 3:1 – Перотти, 82; 4:1 – Джеко, 88.

Аустрия (Австрия) – Астра (Румыния) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Родтпуллер, 57; 1:1 – Флоря, 79; 1:2 – Будеску, 87 (с пенальти)

Удаление: Грюнвальд, 65 – нет.

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