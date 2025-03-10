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  • Экс-игрок «Факела» заявил, что заказать расистский скандал в Воронеже мог «Спартак»

Экс-игрок «Факела» заявил, что заказать расистский скандал в Воронеже мог «Спартак»

Сегодня, 13:44
22

Бывший игрок «Факела» Наим Шарифи прокомментировал расистский скандал на матче 20-го тура против «Зенита» (0:2).

«Абсолютно дикая ситуация для 2025 года. К сожалению, такое периодически происходит в нашем чемпионате. Какие-то дикари с трибун провоцировали Вендела и изображали обезьяну, ухали. Вендел что-то показал им в ответ, но его можно понять, если учесть накал игры, эмоции и адреналин.

В европейкой практике за такое вычисляют фанатов, подключают полицию, дают огромный штраф и пожизненно запрещают ходить на стадион. Это очень строго наказывается. Я полностью на стороне «Зенита» в этой ситуации.

Что странно, этот неприятный момент произошeл перед важнейшим матчем против «Спартака». Я никого не обвиняю, это лично моe предположение, но это могло быть не случайно, а сделано по указке. Мы знаем, какие происходят баталии между «Зенитом» и «Спартаком» на всю страну. Думаю, это могли сделать со стороны «Спартака». Могли подговорить людей на трибуне, сделать подсадных, ведь многих можно уговорить сделать это за пару тысяч. Странно, что перед матчем со «Спартаком» с трибуны стали ухать», – сказал Шарифи.

  • На 74-й минуте матча судья Виталий Мешков показал полузащитнику «Зенита» красную карточку за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
  • Венделу грозит дисквалификация от 2 матчей.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Факел Зенит Спартак Шарифи Махмаднаим Вендел
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Комментарии (22)
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ilich55
1741606106
Судя по тексту обращения Факела, Наим где-то рядом. "видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто и непонятно что", "Эту стрелочку на видео можно было бы подрисовать кому угодно в этом кадре".... Эти фразы мне определенно кого-то напоминают........................
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vadikrew
1741606194
Интересно почему среди всей оравы бывших игроков факела спросили мнение только этого дурика? Это тоже чей-то заказ? И скорее всего у заказчика среди прочих цветов есть что-то голубое.
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andrei-sarap-yandex
1741606446
от СПАРТАКа можно ожидать всё.....****** и в АФРИКЕ ******
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NewLife
1741606672
У тебя в голове ухают теории заговора, больной))))
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Каратель помойников
1741606795
Наим Шарифи что это такое?
Ответить
шахта Заполярная
1741607425
Чудик сколько стоит твой анализ
Ответить
k611
1741607539
Как же без Спартака... Без него новость не новость...
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Skull_Boy
1741608153
То что у тебя в башке нет мозгов тоже виноват Спартак
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rash1959
1741608593
Вот всплыл спартаковский (укр-й след), может там и спартаковские шарфы нашли под лавками. И что это за следователь такой "наим", чьих будет? Скажите ещё, кто спросил этого чудика про его предположение, может оттуда след ведёт.
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Айболид
1741609671
Почему "мог" ? "Карточники" Зенита не выпали перед игрой со Спартаком , а осабить состав какт-то надо . Quaerens quem beneficia (с)
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