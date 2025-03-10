Экс-игрок «Факела» заявил, что заказать расистский скандал в Воронеже мог «Спартак»

Бывший игрок «Факела» Наим Шарифи прокомментировал расистский скандал на матче 20-го тура против «Зенита» (0:2).

«Абсолютно дикая ситуация для 2025 года. К сожалению, такое периодически происходит в нашем чемпионате. Какие-то дикари с трибун провоцировали Вендела и изображали обезьяну, ухали. Вендел что-то показал им в ответ, но его можно понять, если учесть накал игры, эмоции и адреналин.

В европейкой практике за такое вычисляют фанатов, подключают полицию, дают огромный штраф и пожизненно запрещают ходить на стадион. Это очень строго наказывается. Я полностью на стороне «Зенита» в этой ситуации.

Что странно, этот неприятный момент произошeл перед важнейшим матчем против «Спартака». Я никого не обвиняю, это лично моe предположение, но это могло быть не случайно, а сделано по указке. Мы знаем, какие происходят баталии между «Зенитом» и «Спартаком» на всю страну. Думаю, это могли сделать со стороны «Спартака». Могли подговорить людей на трибуне, сделать подсадных, ведь многих можно уговорить сделать это за пару тысяч. Странно, что перед матчем со «Спартаком» с трибуны стали ухать», – сказал Шарифи.