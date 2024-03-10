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    • Шарифи: «Промес – уголовник, который вместо тюрьмы зависает в клубах Дубая»

    Шарифи: «Промес – уголовник, который вместо тюрьмы зависает в клубах Дубая»

    Бывший игрок «Факела» Наим Шарифи высказался об отсутствии спартаковца Квинси Промеса в очном матче команд в 20-м туре РПЛ.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
    • Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
    • В ОАЭ игрок посещал ночной клуб и выпустил музыкальный трек.
    • В Нидерландах Промеса приговорили к двум тюремным срокам: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
    • Матч «Спартак»«Факел» начнется в 19:00 мск.

    «Отсутствие Промеса не скажется на «Спартаке». К тому же в футболе игровая форма очень быстро теряется. Этот человек – уголовник! Вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, он тихо зависает в ночных клубах Дубая», – сказал Шарифи.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 10:09
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1710057299
    Где вы только для своих целей откапываете эти источники, Бебякиных ? Не из одного офиса строчите ? Кого-то Наима отыскали, смех да и только.
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    FCSpartakM
    1710057899
    уже мнение людей с улицы спрашивают
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