Шарифи: «Промес – уголовник, который вместо тюрьмы зависает в клубах Дубая»

Бывший игрок «Факела» Наим Шарифи высказался об отсутствии спартаковца Квинси Промеса в очном матче команд в 20-м туре РПЛ.

На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.

Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.

В ОАЭ игрок посещал ночной клуб и выпустил музыкальный трек.

В Нидерландах Промеса приговорили к двум тюремным срокам: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.

Матч «Спартак» – «Факел» начнется в 19:00 мск.

«Отсутствие Промеса не скажется на «Спартаке». К тому же в футболе игровая форма очень быстро теряется. Этот человек – уголовник! Вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, он тихо зависает в ночных клубах Дубая», – сказал Шарифи.