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«Катастрофически выросли на 80-90%». Российский футболист – о ценах в Австрии

13 декабря 2022, 15:52
10

Российский защитник австрийского «Маркт Аллхау» Махмаднаим Шарифи рассказал о росте цен в европейской стране.

«Помню австрийские и общеевропейские цены, но когда я вернулся в Австрию в июне, то сначала подумал, что один магазин просто очень сильно поднял цены.

Но нет, это действительно произошло поднятие цен везде. Просто не поверил, что это правда, потому что я очень долго жил в Австрии.

Я ходил и смотрел цены на хлеб – это просто нереально. Сейчас он стоит четыре евро. Не понимаю, как европейцы высчитывают инфляцию, потому что никакой инфляции в 11% нет. Хлеб вырос в два раза.

Цены катастрофически выросли на 80-90%. И они продолжают расти. Раньше 95-й бензин стоил 1,1 евро, а когда я приехал – 2,1 евро. Это просто картельный сговор.

Жена капитана команды, в которой я играю, работает учительницей. Она говорила, что тратила на бензин летом 450 евро в месяц», – заявил Шарифи.

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Источник: Legalbet
Европа Шарифи Махмаднаим
Комментарии (10)
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Rabinovi_ch
1670937507
250р за булку хлеба? Ого...
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FanatSerj
1670939389
Ну а как они хотели за американские ценности всегда кто то платит, только не сами американцы )) А то в Европе привыкли что за них платят многочисленные колонии, а тут они сами колонией оказались.
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rash1959
1670941414
Пусть этот "Российский защитник" меньше пи-дит. Чтобы училка проезжала в месяц 2500-3000 км... (за 450 евро) Это три раза вокруг всей Австрии. На таком пути она должна была три раза разбится и пять раз сменить машину. Это кто ж такой, Махмаднаим - истинный россиянин. Бомбардир, хоть немного фильтруй инфу.
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