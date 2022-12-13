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    «Катастрофически выросли на 80-90%». Российский футболист – о ценах в Австрии

    Российский защитник австрийского «Маркт Аллхау» Махмаднаим Шарифи рассказал о росте цен в европейской стране.

    «Помню австрийские и общеевропейские цены, но когда я вернулся в Австрию в июне, то сначала подумал, что один магазин просто очень сильно поднял цены.

    Но нет, это действительно произошло поднятие цен везде. Просто не поверил, что это правда, потому что я очень долго жил в Австрии.

    Я ходил и смотрел цены на хлеб – это просто нереально. Сейчас он стоит четыре евро. Не понимаю, как европейцы высчитывают инфляцию, потому что никакой инфляции в 11% нет. Хлеб вырос в два раза.

    Цены катастрофически выросли на 80-90%. И они продолжают расти. Раньше 95-й бензин стоил 1,1 евро, а когда я приехал – 2,1 евро. Это просто картельный сговор.

    Жена капитана команды, в которой я играю, работает учительницей. Она говорила, что тратила на бензин летом 450 евро в месяц», – заявил Шарифи.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5938

      rash1959 1 час назад

      Пусть этот "Российский защитник" меньше пи-дит. Чтобы училка проезжала в месяц 2500-3000 км... (за 450 евро) Это три раза вокруг всей Австрии. На таком пути она должна была три раза разбится и пять раз сменить машину. Это кто ж такой, Махмаднаим - истинный россиянин.
      Бомбардир, хоть немного фильтруй инфу.

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      Рейтинг: +7888

      FanatSerj 1 час назад

      Ну а как они хотели за американские ценности всегда кто то платит, только не сами американцы ))
      А то в Европе привыкли что за них платят многочисленные колонии, а тут они сами колонией оказались.

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      Рейтинг: +868

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      250р за булку хлеба? Ого...

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      Рейтинг: +5279

      _Marqella_ > Rabinovi_ch 1 час назад

      булка хлеба...ахахаха....смешно...

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