«Катастрофически выросли на 80-90%». Российский футболист – о ценах в Австрии

Российский защитник австрийского «Маркт Аллхау» Махмаднаим Шарифи рассказал о росте цен в европейской стране.

«Помню австрийские и общеевропейские цены, но когда я вернулся в Австрию в июне, то сначала подумал, что один магазин просто очень сильно поднял цены.

Но нет, это действительно произошло поднятие цен везде. Просто не поверил, что это правда, потому что я очень долго жил в Австрии.

Я ходил и смотрел цены на хлеб – это просто нереально. Сейчас он стоит четыре евро. Не понимаю, как европейцы высчитывают инфляцию, потому что никакой инфляции в 11% нет. Хлеб вырос в два раза.

Цены катастрофически выросли на 80-90%. И они продолжают расти. Раньше 95-й бензин стоил 1,1 евро, а когда я приехал – 2,1 евро. Это просто картельный сговор.

Жена капитана команды, в которой я играю, работает учительницей. Она говорила, что тратила на бензин летом 450 евро в месяц», – заявил Шарифи.

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