ЦСКА думает о возвращении Чалова: подробности

Нападающий ПАОКа Федор Чалов может вернуться в ЦСКА во время зимнего трансферного окна.
Армейцы хотят взять игрока в аренду. Греческий клуб готов отпустить его при поступлении финансово выгодного предложения.
Еще одним условием для ухода Чалова из ПАОКа станет подписание достойной замены.
- 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года
- Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 57 матчах.
- Контракт форварда с греками действует до лета 2027-го.
- Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
Источник: «Mash на спорте»