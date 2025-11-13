ЦСКА думает о возвращении Чалова: подробности

Нападающий ПАОКа Федор Чалов может вернуться в ЦСКА во время зимнего трансферного окна.

Армейцы хотят взять игрока в аренду. Греческий клуб готов отпустить его при поступлении финансово выгодного предложения.

Еще одним условием для ухода Чалова из ПАОКа станет подписание достойной замены.