Экс-полузащитник ЦСКА Тошич задумался о завершении карьеры

Зоран Тошич не исключил, что закончит профессиональную карьеру летом 2023 года.
«Уже полгода играю в Греции за «Ламию». Сначала у меня была травма, затем заболел. Как итог, пропустил много игр. Завтра у нас последний тур, а дальше лето и все будет видно.
По окончании сезона подумаю – буду продолжать играть дальше или нет. От завтрашней игры все зависит.
Мне сначала нужно определиться, остаюсь я в клубе или буду искать новую команду. Если будут другие предложения, то продолжу играть, если нет – буду серьезно думать о своем будущем», – заявил Тошич.
- Серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
- С командой он выиграл 7 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
- В апреле Тошичу исполнилось 36 лет.
Источник: Sport24