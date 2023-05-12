Экс-полузащитник ЦСКА Тошич задумался о завершении карьеры

Зоран Тошич не исключил, что закончит профессиональную карьеру летом 2023 года.

«Уже полгода играю в Греции за «Ламию». Сначала у меня была травма, затем заболел. Как итог, пропустил много игр. Завтра у нас последний тур, а дальше лето и все будет видно.

По окончании сезона подумаю – буду продолжать играть дальше или нет. От завтрашней игры все зависит.

Мне сначала нужно определиться, остаюсь я в клубе или буду искать новую команду. Если будут другие предложения, то продолжу играть, если нет – буду серьезно думать о своем будущем», – заявил Тошич.