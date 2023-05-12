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    • Экс-полузащитник ЦСКА Тошич задумался о завершении карьеры

    Экс-полузащитник ЦСКА Тошич задумался о завершении карьеры

    Зоран Тошич не исключил, что закончит профессиональную карьеру летом 2023 года.

    «Уже полгода играю в Греции за «Ламию». Сначала у меня была травма, затем заболел. Как итог, пропустил много игр. Завтра у нас последний тур, а дальше лето и все будет видно.

    По окончании сезона подумаю – буду продолжать играть дальше или нет. От завтрашней игры все зависит.

    Мне сначала нужно определиться, остаюсь я в клубе или буду искать новую команду. Если будут другие предложения, то продолжу играть, если нет – буду серьезно думать о своем будущем», – заявил Тошич.

    • Серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
    • С командой он выиграл 7 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
    • В апреле Тошичу исполнилось 36 лет.

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    Источник: Sport24

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    12.05.2023 17:17
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