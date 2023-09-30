Дзагоев назвал страны, где мог продолжить карьеру

Алан Дзагоев рассказал, куда еще его приглашали, не учитывая «ПАС Ламию», с которой он в итоге подписал контракт.
«Не сказать, что предложений было много. Турция, несколько вариантов в России, но греки были самыми настойчивыми. Для меня это оказался самый подходящий вариант.
Когда поговорил с Тошичем, уже не думал – всe сводилось к тому, что надо переходить. Я ни разу не пожалел. Меня очень тепло встретили тут, во всeм помогают – всe супер», – заявил российский полузащитник.
- 33-летний Дзагоев перешел в «ПАС Ламию» в качестве свободного агента.
- Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2024 года.
- Хавбек оставался без команды с июня, когда покинул «Рубин».
Источник: «Чемпионат»