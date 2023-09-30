Дзагоев прокомментировал свой переход в «ПАС Ламию»

Новичок «ПАС Ламии» Алан Дзагоев поделился впечатлениями в связи с завершением трансфера в греческий клуб.
«В первую очередь в Греции вспоминаю такие команды, как ПАОК, «Панатинаикос», «Олимпиакос», АЕК, которые всегда играли в еврокубках.
Погодные условия здесь хорошие, всегда тепло – для меня это плюс.
Знаю, что в том году «Ламия» чуть не вылетела, но в этом сезоне команда сильно обновилась, купили много игроков, у нас хороший состав. Надеюсь, скоро я тоже смогу внести свою лепту в командные действия.
Да, подписали контракт на год. Даже не загадываю сейчас. Спокойно поработаем год – надеюсь, он пройдeт удачно. Если всe будет хорошо, можно играть и играть. Желание у меня есть, а дальше посмотрим», – сказал Дзагоев.
- 33-летний Дзагоев перешел в «ПАС Ламию» в качестве свободного агента.
- Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2024 года.
- Хавбек оставался без команды с июня, когда покинул «Рубин».
Источник: «Чемпионат»