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    Дзагоев прокомментировал свой переход в «ПАС Ламию»

    Новичок «ПАС Ламии» Алан Дзагоев поделился впечатлениями в связи с завершением трансфера в греческий клуб.

    «В первую очередь в Греции вспоминаю такие команды, как ПАОК, «Панатинаикос», «Олимпиакос», АЕК, которые всегда играли в еврокубках.

    Погодные условия здесь хорошие, всегда тепло – для меня это плюс.

    Знаю, что в том году «Ламия» чуть не вылетела, но в этом сезоне команда сильно обновилась, купили много игроков, у нас хороший состав. Надеюсь, скоро я тоже смогу внести свою лепту в командные действия.

    Да, подписали контракт на год. Даже не загадываю сейчас. Спокойно поработаем год – надеюсь, он пройдeт удачно. Если всe будет хорошо, можно играть и играть. Желание у меня есть, а дальше посмотрим», – сказал Дзагоев.

    • 33-летний Дзагоев перешел в «ПАС Ламию» в качестве свободного агента.
    • Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2024 года.
    • Хавбек оставался без команды с июня, когда покинул «Рубин».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Николай-Краков-vkontakte 51 минуту назад

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «платиновый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

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      Рейтинг: +5116

      Ziklop 2 часа назад

      травма и больничный, это так всегда последние годы.

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