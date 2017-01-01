Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
5
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
23
6
3
58
22
36
75
32
17
8
7
42
32
10
59
32
18
4
10
62
37
25
58
32
16
8
8
42
32
10
56
32
16
5
11
48
28
20
53
36
13
11
12
50
43
7
50
36
13
9
14
29
31
-2
48
32
13
5
14
35
40
-5
44
32
12
7
13
39
37
2
43
36
11
6
19
36
52
-16
39
32
10
8
14
40
47
-7
38
36
10
7
19
40
61
-21
37
36
8
12
16
36
52
-16
36
36
4
8
24
21
64
-43
20
Команда
2
4
5
9
10
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
12
4
0
32
13
19
40
16
11
3
2
24
10
14
36
16
11
3
2
24
11
13
36
16
9
3
4
30
12
18
30
16
9
2
5
30
16
14
29
18
6
6
6
25
26
-1
24
18
6
5
7
25
23
2
23
18
7
2
9
14
16
-2
23
16
7
1
8
17
20
-3
22
16
5
4
7
22
25
-3
19
18
4
7
7
20
27
-7
19
18
4
4
10
16
24
-8
16
16
3
5
8
14
19
-5
14
18
3
3
12
13
30
-17
12
Команда
2
6
8
9
10
11
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
2
3
26
9
17
35
16
9
2
5
32
21
11
29
16
9
2
5
25
18
7
29
18
7
6
5
25
20
5
27
18
6
7
5
15
15
0
25
16
7
2
7
18
16
2
23
16
6
5
5
18
21
-3
23
18
7
2
9
20
28
-8
23
16
6
4
6
18
20
-2
22
16
5
5
6
18
22
-4
20
16
5
4
7
18
22
-4
19
18
4
5
9
16
25
-9
17
18
4
1
13
15
35
-20
13
18
1
5
12
8
34
-26
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире