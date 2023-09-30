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    Дзагоев назвал две причины своего перехода в «ПАС Ламию»

    Алан Дзагоев объяснил, почему выбрал «ПАС Ламию».

    Полузащитник выделил две причины своего перехода: возможность поиграть в Европе и воссоединение с Зораном Тошичем.

    «В первую очередь привлекло то, что здесь играет Тошич. Когда появился вариант с «Ламией» от греческого агента Костаса Палеологоса, я сразу позвонил Зорану.

    Он рассказал, что клуб из комфортного маленького города, всe есть для футбола – в общем, очень положительно отозвался.

    Несколько раз обсуждали, как тренировки проходят. Он сказал, что тренер вполне понимающий, для него главное, чтобы игрок был на поле в хороших кондициях.

    У Тошича и спортивный директор обо мне спрашивал, и генеральный, и президент. Все были за.

    Греция – это Европа, здесь чемпионат достаточно хорошего уровня. Почему нет?

    Конечно, скучал по Тошичу. Золотые годы ЦСКА, когда мы выигрывали чемпионство и Кубок, были при Зоране. Главное воспоминание – как они на правом фланге на пару с Марио Фернандесом разрывали всех.

    Это игрок топ-уровня, с которым хотелось ещe раз поиграть. Так и случилось», – заявил Дзагоев.

    • 33-летний Дзагоев перешел в «ПАС Ламию» в качестве свободного агента.
    • Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2024 года.
    • Хавбек оставался без команды с июня, когда покинул «Рубин».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Николай-Краков-vkontakte 52 минуты назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «платиновый прогноз»». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

      0
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      Рейтинг: +14963

      Skull_Boy 2 часа назад

      Хватит врать и только деньги

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      Рейтинг: +25180

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Одиссея Алана из Алании.)

      0
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