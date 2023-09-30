Дзагоев назвал две причины своего перехода в «ПАС Ламию»

Алан Дзагоев объяснил, почему выбрал «ПАС Ламию».

Полузащитник выделил две причины своего перехода: возможность поиграть в Европе и воссоединение с Зораном Тошичем.

«В первую очередь привлекло то, что здесь играет Тошич. Когда появился вариант с «Ламией» от греческого агента Костаса Палеологоса, я сразу позвонил Зорану.

Он рассказал, что клуб из комфортного маленького города, всe есть для футбола – в общем, очень положительно отозвался.

Несколько раз обсуждали, как тренировки проходят. Он сказал, что тренер вполне понимающий, для него главное, чтобы игрок был на поле в хороших кондициях.

У Тошича и спортивный директор обо мне спрашивал, и генеральный, и президент. Все были за.

Греция – это Европа, здесь чемпионат достаточно хорошего уровня. Почему нет?

Конечно, скучал по Тошичу. Золотые годы ЦСКА, когда мы выигрывали чемпионство и Кубок, были при Зоране. Главное воспоминание – как они на правом фланге на пару с Марио Фернандесом разрывали всех.

Это игрок топ-уровня, с которым хотелось ещe раз поиграть. Так и случилось», – заявил Дзагоев.