Дзагоев назвал две причины своего перехода в «ПАС Ламию»

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Алан Дзагоев объяснил, почему выбрал «ПАС Ламию».
Полузащитник выделил две причины своего перехода: возможность поиграть в Европе и воссоединение с Зораном Тошичем.
«В первую очередь привлекло то, что здесь играет Тошич. Когда появился вариант с «Ламией» от греческого агента Костаса Палеологоса, я сразу позвонил Зорану.
Он рассказал, что клуб из комфортного маленького города, всe есть для футбола – в общем, очень положительно отозвался.
Несколько раз обсуждали, как тренировки проходят. Он сказал, что тренер вполне понимающий, для него главное, чтобы игрок был на поле в хороших кондициях.
У Тошича и спортивный директор обо мне спрашивал, и генеральный, и президент. Все были за.
Греция – это Европа, здесь чемпионат достаточно хорошего уровня. Почему нет?
Конечно, скучал по Тошичу. Золотые годы ЦСКА, когда мы выигрывали чемпионство и Кубок, были при Зоране. Главное воспоминание – как они на правом фланге на пару с Марио Фернандесом разрывали всех.
Это игрок топ-уровня, с которым хотелось ещe раз поиграть. Так и случилось», – заявил Дзагоев.
- 33-летний Дзагоев перешел в «ПАС Ламию» в качестве свободного агента.
- Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2024 года.
- Хавбек оставался без команды с июня, когда покинул «Рубин».