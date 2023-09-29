Первый тренер Дзагоева: «Алан перешел в «Ламию» не из-за футбола»

Юрий Наниев, первый тренер Алана Дзагоева, высказался о переходе полузащитника в греческую «ПАС Ламию».

«Думаю, Алан просто захотел за границей пожить. По крайней мере, не из-за футбола. Наверное, там получше, спокойнее, поэтому решил перебраться туда.

Будем смотреть за его успехами, что он там сделает. Пожелаем ему удачи – пусть покоряет Европу. Но, конечно, лучше было бы в России поиграть.

Все хотели бы видеть его в «Алании». Вот это то, что нужно было, елки-палки. Жаль. Но, может, он еще вернется», – заявил Наниев.