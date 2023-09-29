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    • Первый тренер Дзагоева: «Алан перешел в «Ламию» не из-за футбола»

    Первый тренер Дзагоева: «Алан перешел в «Ламию» не из-за футбола»

    Юрий Наниев, первый тренер Алана Дзагоева, высказался о переходе полузащитника в греческую «ПАС Ламию».

    «Думаю, Алан просто захотел за границей пожить. По крайней мере, не из-за футбола. Наверное, там получше, спокойнее, поэтому решил перебраться туда.

    Будем смотреть за его успехами, что он там сделает. Пожелаем ему удачи – пусть покоряет Европу. Но, конечно, лучше было бы в России поиграть.

    Все хотели бы видеть его в «Алании». Вот это то, что нужно было, елки-палки. Жаль. Но, может, он еще вернется», – заявил Наниев.

    • 33-летний Дзагоев перешел в «ПАС Ламию» в качестве свободного агента.
    • Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2024 года.
    • Хавбек оставался без команды с июня, когда покинул «Рубин».

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    Источник: Sport24

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