«Мы точно не прощаемся, я вернусь»: Дзагоев – о ЦСКА

Алан Дзагоев рассказал, как тренировался на базе ЦСКА, а также порассуждал о возможном возвращении в московский клуб.

«Да, я поддерживал форму на базе ЦСКА. Позвонил потом Бабаеву, выразил слова благодарности. Тренировался сперва с Игорем Степановым, набирал форму, а потом уже попросил разрешения присоединиться к команде.

Конечно, после недели тренировок, когда я набрал хорошую форму и чувствовал, что могу помочь ЦСКА, закрадывались мысли, что могу остаться. Но сложилось так, как сложилось.

В любом случае я ни разу не лукавлю, когда говорю, что ЦСКА навсегда в моeм ДНК. Видимо, вернусь уже в каком-нибудь другом статусе – либо тренером, либо селекционером.

Жизнь покажет. Надеюсь, судьба нас сведeт, мы точно не прощаемся», – заявил российский полузащитник.