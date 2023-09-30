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    «Мы точно не прощаемся, я вернусь»: Дзагоев – о ЦСКА

    Алан Дзагоев рассказал, как тренировался на базе ЦСКА, а также порассуждал о возможном возвращении в московский клуб.

    «Да, я поддерживал форму на базе ЦСКА. Позвонил потом Бабаеву, выразил слова благодарности. Тренировался сперва с Игорем Степановым, набирал форму, а потом уже попросил разрешения присоединиться к команде.

    Конечно, после недели тренировок, когда я набрал хорошую форму и чувствовал, что могу помочь ЦСКА, закрадывались мысли, что могу остаться. Но сложилось так, как сложилось.

    В любом случае я ни разу не лукавлю, когда говорю, что ЦСКА навсегда в моeм ДНК. Видимо, вернусь уже в каком-нибудь другом статусе – либо тренером, либо селекционером.

    Жизнь покажет. Надеюсь, судьба нас сведeт, мы точно не прощаемся», – заявил российский полузащитник.

    • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
    • На этой неделе хавбек в качестве свободного агента присоединился к греческой «ПАС Ламии».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1939

      Таврида 19 минут назад

      Если бы не ломался так часто, то точно бы остался, а сейчас и без Дзагоева лазарет ЦСКА не пустует.

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