«Мы точно не прощаемся, я вернусь»: Дзагоев – о ЦСКА

Алан Дзагоев рассказал, как тренировался на базе ЦСКА, а также порассуждал о возможном возвращении в московский клуб.
«Да, я поддерживал форму на базе ЦСКА. Позвонил потом Бабаеву, выразил слова благодарности. Тренировался сперва с Игорем Степановым, набирал форму, а потом уже попросил разрешения присоединиться к команде.
Конечно, после недели тренировок, когда я набрал хорошую форму и чувствовал, что могу помочь ЦСКА, закрадывались мысли, что могу остаться. Но сложилось так, как сложилось.
В любом случае я ни разу не лукавлю, когда говорю, что ЦСКА навсегда в моeм ДНК. Видимо, вернусь уже в каком-нибудь другом статусе – либо тренером, либо селекционером.
Жизнь покажет. Надеюсь, судьба нас сведeт, мы точно не прощаемся», – заявил российский полузащитник.
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
- На этой неделе хавбек в качестве свободного агента присоединился к греческой «ПАС Ламии».