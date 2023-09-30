Дзагоев рассказал, кто помогает ему с адаптацией в «ПАС Ламии»

Новичок «ПАС Ламии» Алан Дзагоев быстро освоился в греческом клубе.
«Адаптация вообще спокойно проходит. Я здесь уже четыре дня, Тошич во всeм помогает. Скоро найду квартиру.
Тошич говорит по-русски, ещe есть Александр Павловец из Белоруссии и вратарь из Молдавии Алексей Кошелев, с ними тоже общаемся.
Вместе выходим пообедать или поужинать вечером, с нами ещe Карлитос – хороший парень, который давным-давно год играл за питерский «Петротрест» в ФНЛ.
Команда меня отлично приняла, позавчера провeл первую тренировку. Мы хорошо пообщались с тренером – мне всe нравится», – сказал российский полузащитник.
- 33-летний Дзагоев перешел в «ПАС Ламию» в качестве свободного агента.
- Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2024 года.
- Хавбек оставался без команды с июня, когда покинул «Рубин».
Источник: «Чемпионат»