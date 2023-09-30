Дзагоев рассказал, кто помогает ему с адаптацией в «ПАС Ламии»

Новичок «ПАС Ламии» Алан Дзагоев быстро освоился в греческом клубе.

«Адаптация вообще спокойно проходит. Я здесь уже четыре дня, Тошич во всeм помогает. Скоро найду квартиру.

Тошич говорит по-русски, ещe есть Александр Павловец из Белоруссии и вратарь из Молдавии Алексей Кошелев, с ними тоже общаемся.

Вместе выходим пообедать или поужинать вечером, с нами ещe Карлитос – хороший парень, который давным-давно год играл за питерский «Петротрест» в ФНЛ.

Команда меня отлично приняла, позавчера провeл первую тренировку. Мы хорошо пообщались с тренером – мне всe нравится», – сказал российский полузащитник.