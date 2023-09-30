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  • Дзагоев рассказал, кто помогает ему с адаптацией в «ПАС Ламии»

Дзагоев рассказал, кто помогает ему с адаптацией в «ПАС Ламии»

30 сентября 2023, 13:43

Новичок «ПАС Ламии» Алан Дзагоев быстро освоился в греческом клубе.

«Адаптация вообще спокойно проходит. Я здесь уже четыре дня, Тошич во всeм помогает. Скоро найду квартиру.

Тошич говорит по-русски, ещe есть Александр Павловец из Белоруссии и вратарь из Молдавии Алексей Кошелев, с ними тоже общаемся.

Вместе выходим пообедать или поужинать вечером, с нами ещe Карлитос – хороший парень, который давным-давно год играл за питерский «Петротрест» в ФНЛ.

Команда меня отлично приняла, позавчера провeл первую тренировку. Мы хорошо пообщались с тренером – мне всe нравится», – сказал российский полузащитник.

  • 33-летний Дзагоев перешел в «ПАС Ламию» в качестве свободного агента.
  • Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2024 года.
  • Хавбек оставался без команды с июня, когда покинул «Рубин».

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Источник: «Чемпионат»
Греция. Суперлига ПАС Ламия Дзагоев Алан
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