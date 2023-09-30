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    • Дзагоев рассказал, кто помогает ему с адаптацией в «ПАС Ламии»

    Дзагоев рассказал, кто помогает ему с адаптацией в «ПАС Ламии»

    Новичок «ПАС Ламии» Алан Дзагоев быстро освоился в греческом клубе.

    «Адаптация вообще спокойно проходит. Я здесь уже четыре дня, Тошич во всeм помогает. Скоро найду квартиру.

    Тошич говорит по-русски, ещe есть Александр Павловец из Белоруссии и вратарь из Молдавии Алексей Кошелев, с ними тоже общаемся.

    Вместе выходим пообедать или поужинать вечером, с нами ещe Карлитос – хороший парень, который давным-давно год играл за питерский «Петротрест» в ФНЛ.

    Команда меня отлично приняла, позавчера провeл первую тренировку. Мы хорошо пообщались с тренером – мне всe нравится», – сказал российский полузащитник.

    • 33-летний Дзагоев перешел в «ПАС Ламию» в качестве свободного агента.
    • Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2024 года.
    • Хавбек оставался без команды с июня, когда покинул «Рубин».

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    Источник: «Чемпионат»

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