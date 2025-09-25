Семак рассказал о ситуации с Жерсоном в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 10‑го тура РПЛ с «Оренбургом» рассказал о состоянии полузащитника команды Жерсона.

– В каком состоянии Жерсон?

– Мы отталкиваемся от того, что было объявлено. Он работает индивидуально. В скором времени он начнет фрагментарно тренироваться с командой.

– Держите правило бывших касаемо Ярослава Михайлова?

– Много что держим в голове. Иногда понимаем, что игроки хорошо играют против тех или иных соперников. Посмотрим.

– Кто может пропустить матч?

– Только Жерсон. Остальные все готовятся.