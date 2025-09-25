Семак рассказал о ситуации с Жерсоном в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 10‑го тура РПЛ с «Оренбургом» рассказал о состоянии полузащитника команды Жерсона.
– В каком состоянии Жерсон?
– Мы отталкиваемся от того, что было объявлено. Он работает индивидуально. В скором времени он начнет фрагментарно тренироваться с командой.
– Держите правило бывших касаемо Ярослава Михайлова?
– Много что держим в голове. Иногда понимаем, что игроки хорошо играют против тех или иных соперников. Посмотрим.
– Кто может пропустить матч?
– Только Жерсон. Остальные все готовятся.
- Игра пройдет в Санкт-Петербурге 27 сентября и начнется в 19:30 мск.
- В 2023 году полузащитник Ярослав Михайлов перешел в «Оренбург» на правах аренды, а по окончании прошлого сезона вернулся в «Зенит».
- Полузащитник Жерсон в последний раз выходил на поле в составе петербургского клуба 23 августа и пропустил последние 5 матчей «Зенита» во всех турнирах.
Источник: «Матч ТВ»