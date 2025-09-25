Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак рассказал о ситуации с Жерсоном в «Зените»

Сегодня, 11:32
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 10‑го тура РПЛ с «Оренбургом» рассказал о состоянии полузащитника команды Жерсона.

– В каком состоянии Жерсон?

– Мы отталкиваемся от того, что было объявлено. Он работает индивидуально. В скором времени он начнет фрагментарно тренироваться с командой.

– Держите правило бывших касаемо Ярослава Михайлова?

– Много что держим в голове. Иногда понимаем, что игроки хорошо играют против тех или иных соперников. Посмотрим.

– Кто может пропустить матч?

– Только Жерсон. Остальные все готовятся.

  • Игра пройдет в Санкт-Петербурге 27 сентября и начнется в 19:30 мск.
  • В 2023 году полузащитник Ярослав Михайлов перешел в «Оренбург» на правах аренды, а по окончании прошлого сезона вернулся в «Зенит».
  • Полузащитник Жерсон в последний раз выходил на поле в составе петербургского клуба 23 августа и пропустил последние 5 матчей «Зенита» во всех турнирах.

Еще по теме:
Мостовой объяснил, почему болел за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
Бубнов расставил оценки игрокам «Краснодара» за матч с «Зенитом»
Рейтинг клубов РПЛ по использованию легионеров 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Жерсон Михайлов Ярослав Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Giorton
1758789345
Кто ищет, тот всегда найдет! В Яндекс наберите «серебряный прогноз сайт». Сайт проверенный многими людьми. Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ вещает о них!
Ответить
Cleaner
1758794280
Все хорошо, прекрасная маркиза, Дела идут и жизнь легка, Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка...)
Ответить
andr45
1758796262
А какая была презентация - ВТОРОГО ГОЛОГО КОРОЛЯ))) https://rutube.ru/video/1e678225aa5e2796e424cd78816d7052/?r=plwd
Ответить
Главные новости
Один из клубов могут снять с Кубка России
13:23
ФотоБубнов расставил оценки игрокам «Краснодара» за матч с «Зенитом»
12:58
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию легионеров
12:44
3
Семак высказался о получении Венделом гражданства России
12:32
4
Реакция Семака на переход Кузяева в «Рубин»
12:17
4
Нецензурная мотивационная речь Смолова в матче Кубка России
12:01
5
Отец Илона Маска высказался о покупке «Спартака»
11:37
9
Семак рассказал о ситуации с Жерсоном в «Зените»
11:32
3
Скоулз назвал лучшего действующего полузащитника: «Сочетает Хави и Иньесту»
11:21
1
Черданцев назвал игроков «Спартака», которые мешают друг другу на поле
11:13
8
Все новости
Все новости
Мостовой объяснил, почему болел за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
13:32
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 26 сентября 2025
12:40
Соболева назвали эпатажной персоной
12:29
1
Кисляк высказался о шансах ЦСКА на титул
11:51
2
Мостовой оценил поведение Станковича
11:39
Отец Илона Маска высказался о покупке «Спартака»
11:37
8
Семак рассказал о ситуации с Жерсоном в «Зените»
11:32
3
Защитник «Зенита» заявил, что команда победит в РПЛ
11:20
1
Черданцев назвал игроков «Спартака», которые мешают друг другу на поле
11:13
8
ВидеоРоссийский боец UFC ударил ногой Сперцяна
11:09
4
В РФС объяснили задержку с решением по Кордобе
11:04
1
Угальде высказался об отставке Станковича из «Спартака»
10:42
4
Чернов высказался о возвращении в «Спартак»
10:26
3
Клуб РПЛ пытался купить двух боснийцев в летнее трансферное окно
10:20
Рахимов назвал иностранный клуб, в который мог перейти Кузяев
09:48
Смолов оценил ситуацию в борьбе за титул после матча «Краснодар» – «Зенит»
09:37
Два бразильских клуба заинтересовались игроком «Краснодара»
09:25
Колыванов сказал, в каком возрасте российским игрокам нужно уезжать из РПЛ в Европу
09:12
Генич: «У «Краснодара» может быть какой-то комплекс против «Зенита»
09:03
7
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
08:41
2
Бывший игрок «Зенита» назвал самую большую ошибку Семака
08:24
14
Радимов объяснил, почему у Кузяева не получилось ярче сверкнуть в Европе
08:11
1
«Динамо» готово продать легионера
07:58
Червиченко – о ЧМ с 64 сборными: «Все логично»
00:24
2
Смолов назвал реальную стоимость Батракова: «23 миллиона – это булщит»
00:12
2
Кузяев объяснил, почему выбрал «Рубин»
Вчера, 23:42
2
РПЛ объявила о переносе матча 12-го тура
Вчера, 23:23
Канчельскис высказался об отказе УЕФА отстранять израильские команды
Вчера, 23:11
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 