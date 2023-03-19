«Пари НН» грозит техническое поражение в матче с «Торпедо»

Что то в последнее время такие ошибки со стороны клубов участились. Совсем недавно был случай с Бариновым.
Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов вышел в основе на матч 20-го тура РПЛ против «Торпедо», несмотря на то что не имел права на это.
Как пишет источник, у Михайлова перед игрой был «перебор» желтых карточек. Суммарно во Второй лиге и РПЛ у него четыре предупреждения, поэтому сегодня игру он должен быть пропустить.
По регламенту РПЛ, в турнире учитываются карточки, полученные в других профессиональных дивизионах России.
«Торпедо» может претендовать на техническую победу.
- В 1-й части сезона Михайлов выступал за «Зенит-2» во Второй лиге.