«Пари НН» грозит техническое поражение в матче с «Торпедо»

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов вышел в основе на матч 20-го тура РПЛ против «Торпедо», несмотря на то что не имел права на это.

Как пишет источник, у Михайлова перед игрой был «перебор» желтых карточек. Суммарно во Второй лиге и РПЛ у него четыре предупреждения, поэтому сегодня игру он должен быть пропустить.

По регламенту РПЛ, в турнире учитываются карточки, полученные в других профессиональных дивизионах России.

«Торпедо» может претендовать на техническую победу.