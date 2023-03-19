Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Пари НН» грозит техническое поражение в матче с «Торпедо»

    Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов вышел в основе на матч 20-го тура РПЛ против «Торпедо», несмотря на то что не имел права на это.

    Как пишет источник, у Михайлова перед игрой был «перебор» желтых карточек. Суммарно во Второй лиге и РПЛ у него четыре предупреждения, поэтому сегодня игру он должен быть пропустить.

    По регламенту РПЛ, в турнире учитываются карточки, полученные в других профессиональных дивизионах России.

    «Торпедо» может претендовать на техническую победу.

    • В 1-й части сезона Михайлов выступал за «Зенит-2» во Второй лиге.

    Новости по теме
    Президент РПЛ извинился перед «Пари НН» за ситуацию с Михайловым: клубу грозит техническое поражение 2
    Михайлов: «Мной интересовались в Нидерландах, Бельгии. Но потом дали понять, что игроков из России брать не будут» 2
    Воспитанник «Зенита» Михайлов рассказал о причине ухода из клуба 9
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2023 17:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100977

      zigbert 10 часов назад

      Что то в последнее время такие ошибки со стороны клубов участились. Совсем недавно был случай с Бариновым.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2774

      волчарик 12 часов назад

      При таких деньгах,которые крутятся в футболе,такие детские ошибки.За порядок на поле отвечает судья,значит виноват судейский корпус.Это простейшие электронные таблицы,а составы команды подают вроде за 1час до начала матча.Посмотреть пара минут и не выпускать на поле тех кому не положено.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7877

      BarStep 12 часов назад

      Пи*дешь..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11