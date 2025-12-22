Полузащитник «Зенита» недоволен игровым временем в команде

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова, рассказал о недовольстве его клиента игровым временем в петербургской команде.

– Доволен ли Ярослав своим игровым временем в «Зените?

– Нет, недоволен конечно.

– Рассматриваете уход из «Зенита» в зимнее трансферное окно?

– У него полноценный контракт с клубом, мы можем рассматривать, можем не рассматривать, но все наши дальнейшие шаги будут зависеть от футбольного клуба «Зенит».

На данный момент позиция такова, что Ярослав поедет с командой на первый зимний тренировочный сбор. Соответственно, не рассматриваем варианты по переходу в другую команду.

– К Ярославу есть интерес от команд РПЛ?

– И в первой части сезона, и сейчас, и год назад к Ярославу есть интерес от команд чемпионата России. Еще раз повторюсь: сейчас он игрок «Зенита» и мы не вступаем в переговоры, пока не получим согласие со стороны действующей команды.

– Интерес от команд первой восьмерки?

– Я вам сейчас скажу про первую восьмерку, вы спросите про первую пятерку. Повторюсь, есть интерес от клубов Премьер-лиги, разного ранга.