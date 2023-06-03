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    • Михайлов прокомментировал свой трансфер из «Зенита» в «Пари НН»

    Михайлов прокомментировал свой трансфер из «Зенита» в «Пари НН»

    Ярослав Михайлов высказался о том, что «Пари НН» выкупил его у «Зенита».

    «Рад играть за «Пари НН». В Нижнем Новгороде я получил хороший шанс проявить себя в Премьер-лиге, получить игровую практику и опыт.

    Благодарен Равилю Камильевичу Измайлову за доверие и внимательное отношение к команде. В клубе и городе мне все нравится, у нас очень дружный коллектив.

    Буду рад и дальше приносить пользу «Пари НН» и верю, что у нашего клуба все будет хорошо, и мы сохраним прописку в Премьер-лиге», – заявил 20-летний футболист.

    • Михайлов в этом сезоне провел 26 игр за «Пари НН», отметился 3 голевыми передачами и забил один гол.
    • Игрок был в «Шальке».
    • «Пари НН» за тур до конца чемпионата идет в зоне стыков.

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    03.06.2023 12:12
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