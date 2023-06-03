Михайлов прокомментировал свой трансфер из «Зенита» в «Пари НН»

Ярослав Михайлов высказался о том, что «Пари НН» выкупил его у «Зенита».

«Рад играть за «Пари НН». В Нижнем Новгороде я получил хороший шанс проявить себя в Премьер-лиге, получить игровую практику и опыт.

Благодарен Равилю Камильевичу Измайлову за доверие и внимательное отношение к команде. В клубе и городе мне все нравится, у нас очень дружный коллектив.

Буду рад и дальше приносить пользу «Пари НН» и верю, что у нашего клуба все будет хорошо, и мы сохраним прописку в Премьер-лиге», – заявил 20-летний футболист.