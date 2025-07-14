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Семак не исключил ухода в аренду двух игроков «Зенита»

Вчера, 22:21
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе в аренду игроков, прошедших с командой сборы.

– Сергей Богданович, по поводу тех, кто в аренде был и тренировался все сборы с «Зенитом», есть ли уже тут определенность или еще есть время, чтобы решить, что к чему?

– У нас есть два таких игрока [Ярослав Михайлов и Арсен Адамов], которые работают с командой и пока оставляют хорошее впечатление. Решение о том, кто уйдет в возможную аренду, я думаю, примем на днях. Завтра-послезавтра уже начнем двигаться в эту сторону. Думаю, один или два игрока уйдут в аренду.

  • 25-летний правый защитник Арсен Адамов в прошлом сезоне провел 36 матчей за «Ахмат», забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • Срок его контракта с «Зенитом» истекает 30 июня 2026 года.
  • 22-летний полузащитник Ярослав Михайлов в прошлом сезоне сыграл 28 матчей за «Оренбург», забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Адамов Арсен Михайлов Ярослав Семак Сергей
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Комментарии (5)
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1752521772
Засвечивают "игроков "Зенита" с единственной целью :сдачи в аренду.Теперь есть куда.
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Cleaner
1752524777
В Сочи или в Оренбург. Свои фарм клубы Зенит поддержать хочет, чтобы они и на следующий год в РПЛ остались!
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qawzsexdr
1752524907
А дукейрус
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