Семак не исключил ухода в аренду двух игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе в аренду игроков, прошедших с командой сборы.
– Сергей Богданович, по поводу тех, кто в аренде был и тренировался все сборы с «Зенитом», есть ли уже тут определенность или еще есть время, чтобы решить, что к чему?
– У нас есть два таких игрока [Ярослав Михайлов и Арсен Адамов], которые работают с командой и пока оставляют хорошее впечатление. Решение о том, кто уйдет в возможную аренду, я думаю, примем на днях. Завтра-послезавтра уже начнем двигаться в эту сторону. Думаю, один или два игрока уйдут в аренду.
- 25-летний правый защитник Арсен Адамов в прошлом сезоне провел 36 матчей за «Ахмат», забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Срок его контракта с «Зенитом» истекает 30 июня 2026 года.
- 22-летний полузащитник Ярослав Михайлов в прошлом сезоне сыграл 28 матчей за «Оренбург», забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Источник: официальный сайт «Зенита»