Семак не исключил ухода в аренду двух игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе в аренду игроков, прошедших с командой сборы.

– Сергей Богданович, по поводу тех, кто в аренде был и тренировался все сборы с «Зенитом», есть ли уже тут определенность или еще есть время, чтобы решить, что к чему?

– У нас есть два таких игрока [Ярослав Михайлов и Арсен Адамов], которые работают с командой и пока оставляют хорошее впечатление. Решение о том, кто уйдет в возможную аренду, я думаю, примем на днях. Завтра-послезавтра уже начнем двигаться в эту сторону. Думаю, один или два игрока уйдут в аренду.