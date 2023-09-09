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    • «Зенит» заплатит 85 миллионов рублей за игрока, которого пытался купить «Локомотив»

    «Зенит» заплатит 85 миллионов рублей за игрока, которого пытался купить «Локомотив»

    «Зенит» не дал «Локомотиву» усилиться полузащитником «Пари НН» Ярославом Михайловым.

    На этой неделе москвичи активизировали переговоры по трансферу 20-летнего футболиста, но в ситуацию вмешался действующий чемпион РПЛ.

    «Зенит» вернет собственного воспитанника за 85 миллионов рублей и заключит с ним контракт на четыре года.

    После этого петербуржцы отправят Михайлова в аренду в «Оренбург» с опцией выкупа за 150 миллионов рублей.

    • Хавбеком также интересовались «Динамо» и «Краснодар».
    • В четверг он дебютировал за сборную России.
    • В составе «Пари НН» Михайлов забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 38 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 08:50
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41

      bulls27 2 часа назад

      Я думаю зенит просто надо выгнать из Лиги к чертям , и всё .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5154

      Spirit_78 > bulls27 1 час назад

      Таким, как ты, нужно интернет запретить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5924

      Питерский князь 7 часов назад

      3 последних комментария, должны балатироваться и быть лицом срамтака. Трус, балбес и е.п.аный.
      :)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      bulls27 > Питерский князь 2 часа назад

      Ты питерская мразь ,а не князь , ****** блохастая .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5924

      Питерский князь > bulls27 56 минут назад

      А ты яйца Элтона Джона.
      Нееее... скорее всего, его очко.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2957

      Болотоход 7 часов назад

      позор блекло дырявым! ни сибе ни людям! помойка че сказать)) недо клуппп

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Вася-Пупкин-google > Болотоход 6 часов назад

      Чего так ФК Оренбург ненавидиш?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Владимир-Филиппов-vkontak > Болотоход 1 час назад

      Опять хрюкало вылезло. Всё так и хрюкаешь? Научись по-человечески разговаривать, прежде чем в интернет вылезать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      FCSpartakM 8 часов назад

      Кек, поразительные паразиты.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5154

      Spirit_78 > FCSpartakM 4 часа назад

      Если ты про лохомотов, то согласен. Чужих воспитанников пытаются грести. Своих нет? Или Зенит должен смотреть на это, кусая локти, и ничего не делать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      bulls27 > Spirit_78 2 часа назад

      Чё **** , скоро сдохнет . Придёт вам конец .....и ещё кое кому . Мрази блохастые будьте прокляты блокадные твари .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5154

      Spirit_78 > bulls27 1 час назад

      Мразота фашистская, уж про блокаду закрыл бы рот свой поганый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24182

      Persona_non_Grata 8 часов назад

      "А что не съем то надкусю..." )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68958

      portero 9 часов назад

      Ну ежели отдадут в аренду, это для парня хорошо....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4130

      ПалкоВводецъ (returned) 9 часов назад

      Михайлов это зенитовский актив на котором можно подзаработать. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21724

      Cleaner 9 часов назад

      Опять Зенитушка руку свою загребущую в БЮДЖЕТ России засунул и не стесняясь хапнул оттуда сколько захотел. А потом будут доказывать, что ЧЕМПИОНСТВО НЕ КУПЛЕННОЕ!!!...(((

      9
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      Айболид 10 часов назад

      А где "Дымоход" и "Дырка в Земле" ? Почему не визжат ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      Александр.Т. 10 часов назад

      Фарм клубы что тут сказать ))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1061

      Айболид > Александр.Т. 9 часов назад

      А куда его в аренду ? ЦСКА ? Краснодар ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Александр.Т. > Айболид 5 часов назад

      В Торпедо))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1061

      Айболид > Александр.Т. 3 часа назад

      Смишноблеать .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Александр.Т. > Айболид 3 часа назад

      А то хахаа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16168

      Алексей З 10 часов назад

      Зенит - Оренбург, просто совпадение.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1061

      Айболид > Алексей З 9 часов назад

      А ФК Сочи ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16168

      Алексей З > Айболид 9 часов назад

      цыпочка длинная получается, это не фармы, это просто братья по крови ( деньги ).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1061

      Айболид > Алексей З 9 часов назад

      Да ? Это когда братание то происходило ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16168

      Алексей З > Айболид 9 часов назад

      А вот когда питерские кремль и Газпром захватили , вот и пошло .
      Футбол как олицетворение всех процессов в стране.
      Ну кто с Зенитом считался до этого, вы даже в российское время умудрились в 1 лигу вылететь.
      Теперь вы гегемоны.
      Сколько Моли по кремлю порхать , столько вы на олимпе, потом вас ждёт участь как при Сталине хоккейного ВВС.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1061

      Айболид > Алексей З 9 часов назад

      Датышо ?!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Владимир-Филиппов-vkontak > Алексей З 8 часов назад

      Когда спам в 90-х скупал всех, в том числе и судей, ты, наверное, не хрюкал о купленных чемпионствах? Всё было нормально?
      Ну так теперь засунь свой вонючий язык себе в *опу и обтекай.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24182

      Persona_non_Grata > Владимир-Филиппов-vkontak 8 часов назад

      У тебя есть доказательства покупки судей - В ПРОКУРАТУРУ !!! Нет ??? - тогда "засунь свой вонючий язык себе в *опу и обтекай" !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +978

      FCSpartakM > Владимир-Филиппов-vkontak 8 часов назад

      скупал всех? то есть то что молодые российские игроки хотели играть в ЛЧ, чтобы показать себя и уехать в европейский чемпионат тебе ничего не говорит? Зенит занимается совершенно другим. Они скупают тупо,что у других не было, эти люди просто тупо сидят на лавке без возможности развития

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Вася-Пупкин-google > Persona_non_Grata 6 часов назад

      Даже сейчас Спартак плотно работает с судьями...однако это не помогает...

      4
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      ...
      Рейтинг: +24182

      Persona_non_Grata > Вася-Пупкин-google 2 часа назад

      У тебя есть доказательства покупки судей - В ПРОКУРАТУРУ !!! Нет ??? - тогда "засунь свой вонючий язык себе в *опу и обтекай" !!! - ЭТО БЫЛО АДРЕСОВАНО "Владимир-Филиппов-vkontak", но я так понимаю, вы - ОДНО И ТОЖЕ !!! ОЧЕРЕДНЫЕ КЛОНЫ ЛИТЕЙНОГО ИЛИ ГАВРЮШИ !!! (((

      0
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      ...
      Рейтинг: +67

      Владимир-Филиппов-vkontak > Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну вот, например, про вашего свинси есть доказательства, есть решение суда. И что? Выдали его голландцам?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Вася-Пупкин-google > Persona_non_Grata 1 час назад

      Чо ты мне рот затыкаеш? Только это и умеете...
      С какого перепуга мне запрещаеш выражать личное мнение?
      И где ваши доказательства,что Зенит судей купил?

      А по факту вас просто колбасит,что судьи и прочие перестали Спартаку лизать и вы в пердиве много лет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3724

      CSKA57 10 часов назад

      Монополизм Зенита не имеет границ!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3945

      acor94 > CSKA57 10 часов назад

      Опция обратного выкупа в контракте тебе ничего не говорит?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21724

      Cleaner > acor94 9 часов назад

      Опция эта для других клубов прописана. Никто не запретит Оренбургу вернуть(продать) игрока в Зенит за условный 1(ОДИН) рубль. Так что не надо нам тут лапшу про эту опцию на уши вешать!!!...(((

      5
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      ...
      Рейтинг: +3724

      CSKA57 > acor94 1 час назад

      Если бы это было только по одному игроку и в первый раз...

      0
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