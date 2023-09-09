«Зенит» заплатит 85 миллионов рублей за игрока, которого пытался купить «Локомотив»

Я думаю зенит просто надо выгнать из Лиги к чертям , и всё .
«Зенит» не дал «Локомотиву» усилиться полузащитником «Пари НН» Ярославом Михайловым.
На этой неделе москвичи активизировали переговоры по трансферу 20-летнего футболиста, но в ситуацию вмешался действующий чемпион РПЛ.
«Зенит» вернет собственного воспитанника за 85 миллионов рублей и заключит с ним контракт на четыре года.
После этого петербуржцы отправят Михайлова в аренду в «Оренбург» с опцией выкупа за 150 миллионов рублей.
- Хавбеком также интересовались «Динамо» и «Краснодар».
- В четверг он дебютировал за сборную России.
- В составе «Пари НН» Михайлов забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 38 матчах.
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