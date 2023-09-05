«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов близок к переходу в «Локомотив».

«Локомотив» активизировал переговоры по трансферу центрхава «Пари НН» Михайлова. Ярик хорошо знаком Галактионову по работе в клубе.

«Пари НН» готов отпустить 20-летнего игрока и уже обозначил москвичам сумму, за которую согласится пойти на сделку – это 120 миллионов рублей.

Летом «Зенит» упустил шанс (вышел срок) вернуть Михайлова за 72 миллиона по опции обратного выкупа. Теперь питерцы смогут активировать ее только зимой, если парень останется в Нижнем.

Переход Ярослава обсудят на совете директоров «Локомотива» в этот четверг», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

В прошедшем сезоне РПЛ Михайлов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 22 матчах.

Михайлов – воспитанник «Зенита».

С 2021 по 2022-й год он играл за «Шальке».

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