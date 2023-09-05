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    • «Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера

    «Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера

    Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов близок к переходу в «Локомотив».

    «Локомотив» активизировал переговоры по трансферу центрхава «Пари НН» Михайлова. Ярик хорошо знаком Галактионову по работе в клубе.

    «Пари НН» готов отпустить 20-летнего игрока и уже обозначил москвичам сумму, за которую согласится пойти на сделку – это 120 миллионов рублей.

    Летом «Зенит» упустил шанс (вышел срок) вернуть Михайлова за 72 миллиона по опции обратного выкупа. Теперь питерцы смогут активировать ее только зимой, если парень останется в Нижнем.

    Переход Ярослава обсудят на совете директоров «Локомотива» в этот четверг», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • В прошедшем сезоне РПЛ Михайлов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
    • Михайлов – воспитанник «Зенита».
    • С 2021 по 2022-й год он играл за «Шальке».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    05.09.2023 21:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +164

      Купа Купыч 21 час назад

      Заголовок конечно. крутяк, но Галактионова самого пора продавать. Не пара он ЛОКО.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды 23 часа назад

      А в своей школе таланты перевелись???

      2
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