Клуб РПЛ готов арендовать полузащитника «Зенита»

Один из клубов РПЛ рассматривает возможность аренды полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова. Он является воспитанником академии питерского клуба.
В этом сезоне 22-летний Михайлов провел 5 матчей за «Зенит», отдал 1 голевую передачу.
Ранее «Зенит» отдавал игрока в аренду «Шальке», «Пари НН» и «Оренбургу».
- Контракт Михайлова с «Зенитом» рассчитан сроком до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
- Михайлов провел 2 матча за сборную России против олимпийской сборной Египта.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»