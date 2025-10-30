Клуб РПЛ готов арендовать полузащитника «Зенита»

Один из клубов РПЛ рассматривает возможность аренды полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова. Он является воспитанником академии питерского клуба.

В этом сезоне 22-летний Михайлов провел 5 матчей за «Зенит», отдал 1 голевую передачу.

Ранее «Зенит» отдавал игрока в аренду «Шальке», «Пари НН» и «Оренбургу».