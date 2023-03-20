В «Пари НН» прокомментировали возможное техническое поражение в матче с «Торпедо»

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Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов озвучил позицию клуба по итогам игры 20-го тура РПЛ с «Торпедо».
- Нижегородцам грозит техническое поражение со счетом 0:3.
- Причина – участие в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова.
- Игра завершилась ничьей 1:1.
- «Торпедо» уже подало протест.
«Ситуацию с Михайловым я не комментирую. Рассчитываем, что для нас все кончится положительно», – сказал Кудряшов.