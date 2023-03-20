В «Пари НН» прокомментировали возможное техническое поражение в матче с «Торпедо»

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов озвучил позицию клуба по итогам игры 20-го тура РПЛ с «Торпедо».

Нижегородцам грозит техническое поражение со счетом 0:3.

Причина – участие в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова.

Игра завершилась ничьей 1:1.

«Торпедо» уже подало протест.

«Ситуацию с Михайловым я не комментирую. Рассчитываем, что для нас все кончится положительно», – сказал Кудряшов.