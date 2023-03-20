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    В «Пари НН» прокомментировали возможное техническое поражение в матче с «Торпедо»

    Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов озвучил позицию клуба по итогам игры 20-го тура РПЛ с «Торпедо».

    • Нижегородцам грозит техническое поражение со счетом 0:3.
    • Причина – участие в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова.
    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • «Торпедо» уже подало протест.

    «Ситуацию с Михайловым я не комментирую. Рассчитываем, что для нас все кончится положительно», – сказал Кудряшов.

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    Источник: Sport24

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    20.03.2023 20:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      j45u45u45 49 минут назад

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      Рейтинг: +67631

      portero 53 минуты назад

      Только что писали что в РПЛ судьи должны следить за этим, когда про Локо и кубок писали, типо в кубке команды, а в РПЛ судьи????
      Или торпеде очень очки нужны и можно закон поменять побыстрому????

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      Рейтинг: +434

      Ниф-Ниф 2 часа назад

      Необходимо менять порядок вынесения штрафныз санкций за такие нарушения. РФС развел малину с подачами протестов, чтобы самому не утруждаться. Считаю, что РФС обязан самостоятельно отслеживать подобные случаи и по каждому из них незамедлительно принимать решения.

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      Рейтинг: +2017

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Как хотите, но эта кляуза, не по спортивному, от пердива выкарабкиваться нужно своими силами

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