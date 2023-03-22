«Пари НН» отреагировал на техническое поражение в матче с «Торпедо»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов оценил решение КДК РФС присудить команде техническое поражение в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо». Причина – участие в игре дисквалифицированного игрока Ярослава Михайлова.

«В первую очередь, мы приносим извинения нашим болельщикам за возникшую ситуацию. «Пари НН» не снимает с себя ответственность за произошедшее. И сделает всe, чтобы подобное не повторилось. Но учитывая фактические обстоятельства данного дела, мы не согласны с вынесенным решением и рассматриваем возможность подать жалобу в Апелляционный комитет РФС.

Мы убеждены, что спортивный результат команды должны добывать только на футбольном поле», – сказал Измайлов.