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  • «Пари НН» отреагировал на техническое поражение в матче с «Торпедо»

«Пари НН» отреагировал на техническое поражение в матче с «Торпедо»

22 марта 2023, 19:00
3

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов оценил решение КДК РФС присудить команде техническое поражение в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо». Причина – участие в игре дисквалифицированного игрока Ярослава Михайлова.

«В первую очередь, мы приносим извинения нашим болельщикам за возникшую ситуацию. «Пари НН» не снимает с себя ответственность за произошедшее. И сделает всe, чтобы подобное не повторилось. Но учитывая фактические обстоятельства данного дела, мы не согласны с вынесенным решением и рассматриваем возможность подать жалобу в Апелляционный комитет РФС.

Мы убеждены, что спортивный результат команды должны добывать только на футбольном поле», – сказал Измайлов.

  • Игра на поле завершилась со счетом 1:1.
  • Технический результат не изменил позиции «Пари НН» и «Торпедо» в таблице.
  • Михайлов в 1-й части сезона играл за «Зенит-2».

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Источник: телеграм-канал «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Торпедо Нижний Новгород
Комментарии (3)
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eugen-han
1679502386
Не согласны, но это означает, что вам законы не писаны, так что ли получается(?)! Из-за одного очка подавать на апелляцию,- это с одной стороны разумно, так как сейчас для них каждое очко на вес золота, но с другой стороны это неправильно с этической точки зрения и сам футбол может наказать команду в последующие туры.
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cska1948
1679503127
В подобных случаях, помимо поражения, на клуб надо накладывать ещё и штраф. Иначе к порядку не приучить.
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Persona_non_Grata
1679509099
"Мы убеждены, что спортивный результат команды должны добывать только на футбольном поле" - Если не согласны с регламентом, надо свою позицию озвучивать и отстаивать ДО, а не сейчас ... У нас всё так - "пока петух не клюнет, мужик не пошевелится" (((
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