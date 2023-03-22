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    «Пари НН» отреагировал на техническое поражение в матче с «Торпедо»

    Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов оценил решение КДК РФС присудить команде техническое поражение в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо». Причина – участие в игре дисквалифицированного игрока Ярослава Михайлова.

    «В первую очередь, мы приносим извинения нашим болельщикам за возникшую ситуацию. «Пари НН» не снимает с себя ответственность за произошедшее. И сделает всe, чтобы подобное не повторилось. Но учитывая фактические обстоятельства данного дела, мы не согласны с вынесенным решением и рассматриваем возможность подать жалобу в Апелляционный комитет РФС.

    Мы убеждены, что спортивный результат команды должны добывать только на футбольном поле», – сказал Измайлов.

    • Игра на поле завершилась со счетом 1:1.
    • Технический результат не изменил позиции «Пари НН» и «Торпедо» в таблице.
    • Михайлов в 1-й части сезона играл за «Зенит-2».

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +231

      cska1948 40 минут назад

      В подобных случаях, помимо поражения, на клуб надо накладывать ещё и штраф. Иначе к порядку не приучить.

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      Рейтинг: +384

      eugen-han 52 минуты назад

      Не согласны, но это означает, что вам законы не писаны, так что ли получается(?)!
      Из-за одного очка подавать на апелляцию,- это с одной стороны разумно, так как сейчас для них каждое очко на вес золота, но с другой стороны это неправильно с этической точки зрения и сам футбол может наказать команду в последующие туры.

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