«Все на Никольскую!»: в «Торпедо» эмоционально отреагировали на присуждение технического поражения «Пари НН»

«Торпедо» отреагировало на присуждение технического поражения «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ.
«У нас +3! КДК рассмотрел наше заявление по поводу несоблюдения регламента со стороны «Пари НН» и присудил нижегородской команде техническое поражение.
Все на Никольскую!» – написала пресс-служба «Торпедо».
- Причина технического поражения – участие в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова.
- Две желтые карточки Михайлов получил во Второй лиге, когда играл за «Зенит-2».
- Игра завершилась ничьей 1:1.
Источник: телеграм-канал «Торпедо»