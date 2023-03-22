«Все на Никольскую!»: в «Торпедо» эмоционально отреагировали на присуждение технического поражения «Пари НН»

«Торпедо» отреагировало на присуждение технического поражения «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ.

«У нас +3! КДК рассмотрел наше заявление по поводу несоблюдения регламента со стороны «Пари НН» и присудил нижегородской команде техническое поражение.

Все на Никольскую!» – написала пресс-служба «Торпедо».