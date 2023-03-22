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    «Все на Никольскую!»: в «Торпедо» эмоционально отреагировали на присуждение технического поражения «Пари НН»

    «Торпедо» отреагировало на присуждение технического поражения «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ.

    «У нас +3! КДК рассмотрел наше заявление по поводу несоблюдения регламента со стороны «Пари НН» и присудил нижегородской команде техническое поражение.

    Все на Никольскую!» – написала пресс-служба «Торпедо».

    • Причина технического поражения – участие в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова.
    • Две желтые карточки Михайлов получил во Второй лиге, когда играл за «Зенит-2».
    • Игра завершилась ничьей 1:1.

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    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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    Сегодня, 18:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +868

      sined1951 27 минут назад

      Скорее бы эта недокоманда вылетела в ФНЛ, воздух стал бы чище.

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