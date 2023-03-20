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    «Торпедо» опротестовало результат матча с «Пари НН»

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС получил протест от «Торпедо» по матчу 20-го тура РПЛ против «Пари НН».

    «Да, мы получили протест от «Торпедо» сегодня. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании. Приглашены представители клубов», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

    • «Пари НН» грозит техническое поражение со счетом 0:3.
    • Причина – участие в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова.
    • Игра завершилась ничьей 1:1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2023 19:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      j45u45u45 48 минут назад

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      Рейтинг: +19186

      Cleaner 1 час назад

      Торпедо это все равно не поможет, но может быть заставит наши клубы внимательней относиться к выбору состава на игры.

      0
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      Рейтинг: +100992

      zigbert 2 часа назад

      А стоит ли отказываться Торпедо от такого подарка если есть факт нарушения регламента.

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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 3 часа назад

      Технарем попахивает

      0
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      Рейтинг: +1701

      Artemka444 4 часа назад

      Торпедо это не спасёт!!!

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      Рейтинг: +3986

      Ziklop 4 часа назад

      Торпеда подало протест! если опротестовало Торпедо, значит их иск удовлетворили.
      вообще гавно если это недоразумение получит три очка!

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      Рейтинг: +3520

      serhio80 > Ziklop 3 часа назад

      Недоразумение и хавно у нас в лиге одно( Зенит называется

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      Рейтинг: +3986

      Ziklop > serhio80 1 час назад

      недоразумение хрюкает и визжит, особенно девочки свинки. так что не визжи так громко!

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      Рейтинг: +3986

      Ziklop > serhio80 1 час назад

      спартак80 и твои прочие клоны так же визжат от удовольствия!

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