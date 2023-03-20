«Торпедо» опротестовало результат матча с «Пари НН»

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС получил протест от «Торпедо» по матчу 20-го тура РПЛ против «Пари НН».
«Да, мы получили протест от «Торпедо» сегодня. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании. Приглашены представители клубов», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.
- «Пари НН» грозит техническое поражение со счетом 0:3.
- Причина – участие в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова.
- Игра завершилась ничьей 1:1.