«Торпедо» опротестовало результат матча с «Пари НН»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС получил протест от «Торпедо» по матчу 20-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Да, мы получили протест от «Торпедо» сегодня. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании. Приглашены представители клубов», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.