Ярослав Михайлов - статистика
#98 | Полузащитник
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Михайлов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Псков
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Михайлов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Псков
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Звезда
|0:2
|Пари НН
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|29.06.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.06.2022
|76' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)