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    Ярослав Михайлов - статистика

    #98 | Полузащитник
    Имя Ярослав
    Фамилия Михайлов
    Команда Пари НН
    Состав Основной
    Родной город Псков
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Зенит 3:0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 1' - 90' Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2022 Был в запасе ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    29.06.2022 Был в запасе ЦСКА (Москва) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    25.06.2022 76' -90' Сочи (Сочи) 1:1
    (2:4)п    		 Зенит (Санкт-Петербург)
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