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    Михайлов из «Оренбурга» заверил, что команда не вылетит

    Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов заверил фанатов, что команда не вылетит.

    «Сборы прошли плодотворно, все ребята молодцы – качественно работали, выкладывались. Все полностью готовы ко второй части сезона и настраиваются на предстоящие игры. «Оренбург» 100 процентов сможет попасть в топ-10 РПЛ по итогам этого сезона. У меня нет сомнений на этот счет, будем делать все для этого», – сказал Михайлов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.03.2024 21:35
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The only one
    1709522258
    Ну если Михайлов сказал, то конечно...
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