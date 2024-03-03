Михайлов из «Оренбурга» заверил, что команда не вылетит

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов заверил фанатов, что команда не вылетит.

«Сборы прошли плодотворно, все ребята молодцы – качественно работали, выкладывались. Все полностью готовы ко второй части сезона и настраиваются на предстоящие игры. «Оренбург» 100 процентов сможет попасть в топ-10 РПЛ по итогам этого сезона. У меня нет сомнений на этот счет, будем делать все для этого», – сказал Михайлов.