Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Объявлены номинанты на премию «Первая пятерка»

    Стали известны номинанты на 22-ю ежегодную национальную премию «Первая пятерка» лучшему молодому игроку РПЛ.

    В список претендентов по итогам 2024 года вошли 12 футболистов:

    Номинанты отбираются по следующим критериям: российское гражданство, возраст не старше 21 года, количество сыгранных за команду матчей и проведенных на поле минут в РПЛ за текущий год (не менее 1/3 матчей – в РПЛ). Также в число претендентов могут быть добавлены игроки решением экспертного совета.

    Лауреат премии определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских/юниорских, молодежной и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, Первой Лиги, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты и читатели «Советского спорта». Специальную награду от издания получит первый тренер лауреата.

    Новости по теме
    «Пари НН» и «Химки» поборются за форварда «Динамо» 3
    ⚽ РПЛ. «Краснодар» и «Локо» голов не забили, победы ЦСКА и «Динамо» и другие результаты тура 43
    Ташуев назвал победу над «Оренбургом» заслугой помощника: «Он раздал малоимущим барашка» 2
    Источник: официальный сайт Детской футбольной лиги имени Виктора Горлова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2024 13:51
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Лицом_на_клаве
    1733223773
    Батраков звезду словил и затух.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 