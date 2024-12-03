Объявлены номинанты на премию «Первая пятерка»

Стали известны номинанты на 22-ю ежегодную национальную премию «Первая пятерка» лучшему молодому игроку РПЛ.
В список претендентов по итогам 2024 года вошли 12 футболистов:
- Алексей Батраков («Локомотив»),
- Абакар Гаджиев («Динамо Мх»),
- Ярослав Гладышев («Динамо»),
- Игорь Дмитриев («Урал»/»Крылья Советов»),
- Никита Ермаков («Пари НН»),
- Данила Козлов («Балтика»/»Краснодар»),
- Иван Комаров («Ростов»),
- Андрей Лангович («Ростов»),
- Ярослав Михайлов («Оренбург»),
- Илья Рожков («Рубин»),
- Никита Салтыков («Крылья Советов»/»Локомотив»),
- Владислав Шитов («Крылья Советов»).
Номинанты отбираются по следующим критериям: российское гражданство, возраст не старше 21 года, количество сыгранных за команду матчей и проведенных на поле минут в РПЛ за текущий год (не менее 1/3 матчей – в РПЛ). Также в число претендентов могут быть добавлены игроки решением экспертного совета.
Лауреат премии определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских/юниорских, молодежной и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, Первой Лиги, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты и читатели «Советского спорта». Специальную награду от издания получит первый тренер лауреата.