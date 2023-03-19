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    Президент РПЛ извинился перед «Пари НН» за ситуацию с Михайловым: клубу грозит техническое поражение

    Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с полузащитником «Пари НН» Ярославом Михайловым.

    • Игрок сыграл в матче 20-го тура с «Торпедо», хотя не имел права выходить на поле из-за перебора желтых карточек.
    • Две желтые карточки Михайлов получил во Второй лиге, когда играл за «Зенит-2».
    • «Торпедо» подало протест на результат матча.

    «До заседания КДК мне некорректно говорить о том, кто виноват. Но из тех трактовок, что видел и мы провели свое расследование, в регламенте четко прописано, что футболист не мог играть в этом матче и клубу грозит санкция в виде технического поражения. В регламенте прописано, что это ответственность клуба. Но мне точно не хочется прятаться за формулировкой «ответственность клуба» и говорить, что наша система работает замечательно. Будем откровенны – за неделю мы получаем два похожих эпизода в разных турнирах: эпизод с Бариновым и эпизод с Михайловым.

    Пользуясь случаем, хочу извиниться перед болельщиками, что в 21 веке, в мире цифровых технологий у нас два сбоя в системе и мы не можем обеспечить функционирование системы управления и менеджмента так, чтобы все решалось на поле. Очень обидно, приношу свои извинения.

    Наверное, нам, футбольным властям – лигам – нужно поменять работу в этой части и сделать, наверное, единую систему. Мы ведем эту работу, значит, надо ускориться, чтобы итог матча решался не в кабинетах, а на поле. Выводы будут сделаны. Есть регламент, но есть всегда и ответственная работа сотрудников – можно всегда позвонить в клуб, уточнить информацию, есть коммуникация между лигами», – сказал Алаев.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.03.2023 22:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1494

      Fialet 5 часов назад

      Вообще то это Пари НН должен извинятся перед РПЛ за наплевательское отношение к регламенту.

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      Рейтинг: +3506

      acor94 7 часов назад

      Можно было просто посмотреть на сайте трансфертмаркт, у них ещё до игры было написано, что Михайлов дисквалифицирован.

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