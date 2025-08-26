Михайлов из «Зенита» – о 5:3 в Оренбурге: «Победили по бразильской системе»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов высказался по итогам кубкового матча против «Оренбурга» (5:3).
– Эмоции положительные. Потому что, во‑первых, команда победила. А во‑вторых, это, можно сказать, родной город. Я здесь провел полтора года, и он стал мне родным за это время. Поэтому эмоции положительные.
– Счeт 5:3 – по бразильской системе?
– Можно так сказать. Сегодня так оно было.
- Дубль оформил Максим Глушенков.
- «Зенит» лидирует в группе.
- Ближайший соперник петербуржцев – «Пари НН».
Источник: «Матч ТВ»