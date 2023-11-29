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    Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»

    Детская футбольная лига имени Виктора Горлова объявила номинантов на ХXI национальную премию «Первая пятерка». Ее вручают лучшим молодым игрокам года в РПЛ

    В список претендентов по итогам 2023 года вошли 16 игроков: Виктор Александров («Пари НН»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал»), Артем Карпукас («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все – «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»).

    • Премия вручается с 2002 года.
    • В прошлом году ее получил Сергей Пиняев из «Крыльев Советов».

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    Источник: Официальный сайт Детской футбольной лиги имени Виктора Горлова

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