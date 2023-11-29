Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»

Детская футбольная лига имени Виктора Горлова объявила номинантов на ХXI национальную премию «Первая пятерка». Ее вручают лучшим молодым игрокам года в РПЛ

В список претендентов по итогам 2023 года вошли 16 игроков: Виктор Александров («Пари НН»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал»), Артем Карпукас («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все – «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»).