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Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»

29 ноября 2023, 12:20

Детская футбольная лига имени Виктора Горлова объявила номинантов на ХXI национальную премию «Первая пятерка». Ее вручают лучшим молодым игрокам года в РПЛ

В список претендентов по итогам 2023 года вошли 16 игроков: Виктор Александров («Пари НН»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал»), Артем Карпукас («Локомотив»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все – «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»).

  • Премия вручается с 2002 года.
  • В прошлом году ее получил Сергей Пиняев из «Крыльев Советов».

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Источник: Официальный сайт Детской футбольной лиги имени Виктора Горлова
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Краснодар Динамо Спартак Урал Локомотив Сочи Ростов Оренбург Крылья Советов Денисов Даниил Шитов Владислав Тюкавин Константин Лангович Андрей Кривцов Никита Кравцов Кирилл Волков Сергей Гладышев Ярослав Мелехин Виктор Дмитриев Игорь Щетинин Кирилл Александров Виктор Карпукас Артем Михайлов Ярослав Салтыков Никита Ишков Илья
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