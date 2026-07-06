Хабиб раскрыл, чего ждет от матча Португалия – Испания

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем противостоянии 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Португалии и Испании.

«Этот матч меня как радует, так и печалит. Радует, потому что это чемпионат мира и на такой стадии сошлись такие две команды, болельщики увидят высококлассный футбол и такое противостояние больших звезд с обеих команд.

Печалит, потому что я никак не вижу, как Португалия выбивает эту сборную Испании (как бы я хотел ошибаться).

Болею за Португалию и очень хочу, чтобы они прошли дальше, желательно с голами Криштиану. И очень интересно посмотреть на перестрелку на фланге Ямаль – Мендеш», – написал Хабиб в своем телеграм-канале.

Португалия и Испания сыграют сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Матч пройдет в Арлингтоне (пригород Далласа, штат Техас).

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