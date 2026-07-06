В Госдуме не поверили, что Трамп просил ФИФА перенести дисквалификацию Балогуна

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова отреагировала на резонансную ситуацию с форвардом сборной США Фоларином Балогуном.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.

Американцы встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Понятно, что Трамп прокомментировал решение ФИФА отменить карточку. Как и любому президенту, ему приятен такой реверанс.

Но это никак не доказывает, что карточка была отменена по просьбе Трампа. Я в это не верю. Не думаю, что Трамп настолько следит за футболом, чтобы отменять карточки.

Не знаю, как чисто физически ему можно было это донести. То есть у кого-то должен быть прямой контакт с Трампом, ему должны были объяснить ситуацию, попросить позвонить в ФИФА.

Это целая история. Не сильно верю в такие глобальные истории, что президенты вмешиваются в спортивные соревнования. Это не так просто чисто организационно.

Возможно, ФИФА захотела сделать реверанс в сторону организаторов ЧМ, решили выслужиться. Такой легкий бонус.

Как вариант лишь возможно, что Трамп сам смотрел этот матч по телевизору, ему не понравилось удаление, и он позвонил», – сказала Журова.

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