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  • В Госдуме не поверили, что Трамп просил ФИФА перенести дисквалификацию Балогуна

В Госдуме не поверили, что Трамп просил ФИФА перенести дисквалификацию Балогуна

Вчера, 16:57
11

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова отреагировала на резонансную ситуацию с форвардом сборной США Фоларином Балогуном.

  • Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
  • Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
  • Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.
  • Американцы встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Понятно, что Трамп прокомментировал решение ФИФА отменить карточку. Как и любому президенту, ему приятен такой реверанс.

Но это никак не доказывает, что карточка была отменена по просьбе Трампа. Я в это не верю. Не думаю, что Трамп настолько следит за футболом, чтобы отменять карточки.

Не знаю, как чисто физически ему можно было это донести. То есть у кого-то должен быть прямой контакт с Трампом, ему должны были объяснить ситуацию, попросить позвонить в ФИФА.

Это целая история. Не сильно верю в такие глобальные истории, что президенты вмешиваются в спортивные соревнования. Это не так просто чисто организационно.

Возможно, ФИФА захотела сделать реверанс в сторону организаторов ЧМ, решили выслужиться. Такой легкий бонус.

Как вариант лишь возможно, что Трамп сам смотрел этот матч по телевизору, ему не понравилось удаление, и он позвонил», – сказала Журова.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира Монако Бельгия США Балогун Фоларин Инфантино Джанни
Комментарии (11)
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NewLife
1783346915
Кандидатка в главы Следкома, сделала высер своего куриного мнения.
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Галина Бронемясова
1783347408
когда журкина даёт свои ценные комментарии (как ей кажется) - закрадывается мысль, что её каким-то образом утащил к себе в бачок дубина и поделился с ней забористой косорыловкой.
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СильныйМозг
1783347833
Это было на повестке дня? Может, тогда завтра обсудят расформирования спартака?
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aaaaahhhh
1783349285
конечно как тут можно поверить, если еще жив "дух Анкориджа":))))
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Бриг
1783353405
Комментарий домохозяйки в возрасте. Депутат Думы не знает как подкатить к президенту?
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andr45
1783356498
Вот истинная харя "Единой России", по сути своей являющейся половой тряпкой)
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Hector вернулся
1783359986
Журова лизнула пиндоссии
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