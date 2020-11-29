AS: Сетьен подал в суд на «Барселону»

На себя бы подал, физрук. Думал мужик что в Барсе как в Бетисе будет, ан-нет))
Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен будет судиться с каталонским клубом.
По информации AS, 62-летнего специалиста уволили в августе, но до сих пор не выплатили ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.
Чтобы получить деньги, Сетьен решил подать иск в суд о невыполнении обязательств со стороны клуба.
- «Барсу» летом возглавил Рональд Куман.
- Команда идет в Примере на седьмом месте.
- В октябре сообщалось, что кандидатуру Сетьена рассматривает «Палмейрас».