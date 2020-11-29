AS: Сетьен подал в суд на «Барселону»

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен будет судиться с каталонским клубом.

По информации AS, 62-летнего специалиста уволили в августе, но до сих пор не выплатили ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Чтобы получить деньги, Сетьен решил подать иск в суд о невыполнении обязательств со стороны клуба.