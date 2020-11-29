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    AS: Сетьен подал в суд на «Барселону»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен будет судиться с каталонским клубом.

    По информации AS, 62-летнего специалиста уволили в августе, но до сих пор не выплатили ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.

    Чтобы получить деньги, Сетьен решил подать иск в суд о невыполнении обязательств со стороны клуба.

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    Источник: AS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +805

      zarsm 19 минут назад

      На себя бы подал, физрук. Думал мужик что в Барсе как в Бетисе будет, ан-нет))

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      Рейтинг: +10760

      Skull_Boy 2 часа назад

      Компенсация за слив чемпионата, кубка, за траблы в составе и продажи игроков, а за Артура и вовсе его расстрелять надо, который сказал, что бразилец слабый игрок и за 8-2 от Баварии в ЛЧ и у него еще смелости хватает бабки клянчить

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