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    «Барселона» до сих пор не рассчиталась с Сетьеном. Его уволили более двух лет назад

    Экс-тренер «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал, как обстоят дела с выплатой ему компенсации за досрочное расторжение контракта в августе 2020 года.

    «Экономические проблемы серьезно влияют на клуб. Со мной они до сих пор не полностью рассчитались.

    Я уже сообщил руководству «Барсы», что готов ждать, сколько потребуется. Это нормально», – заявил Сетьен.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1483

      koli4ka 10 минут назад

      достойнейший чабан всея Каталонии,мужик с понятием,уважуха!!!

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