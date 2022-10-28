«Барселона» до сих пор не рассчиталась с Сетьеном. Его уволили более двух лет назад

Экс-тренер «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал, как обстоят дела с выплатой ему компенсации за досрочное расторжение контракта в августе 2020 года.

«Экономические проблемы серьезно влияют на клуб. Со мной они до сих пор не полностью рассчитались.

Я уже сообщил руководству «Барсы», что готов ждать, сколько потребуется. Это нормально», – заявил Сетьен.