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Рибери высмеял Роналду после его слов про «Золотой мяч»

Вчера, 19:13
10

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери отреагировал на слова Криштиану Роналду. Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии, говоря о шансах Ламина Ямаля на завоевание «Золотого мяча», заявил: «Награду должен получать тот, кто выиграл Лигу чемпионов».

«Значит, все таки-нужно победить в Лиге чемпионов, чтобы выиграть «Золотой мяч»? – написал Рибери в соцсетях, добавив три смеющихся смайла.

  • Рибери занял 3-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2013 году. Награду выиграл Роналду.
  • Француз в том году выиграл Лигу чемпионов.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аль-Наср Рибери Франк Роналду Криштиану
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Комментарии (10)
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k611
1749313094
Молодец Рибери, подеб.. л Роналду.
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kazatkaiden
1749313729
Главное знать у кого покупать на прoгнозы спорт и всё будет отлично. И не верить телеграму и прочей ерези. В поисковике любом ищите «серебряный прогноз сервис». Работают с 2013 года. Проверенный. Гарантии. Когда-то Матч ТВ о них сюжет показывал.
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momwig_
1749320451
Не, ну Золотой Мячик у Рибери - это было бы в любом случае "а почему не Генич?!". Так что он может сколько угодно хохмить, но ошибкой было уже то, что он вообще так близко подошёл.
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Ronko
1749338001
Справедливости ради тут если язвить, то в сторону Лео. У криша почти все зм после побед в лч. 1 раз он его получил без него, 1 раз его "отобрал" (без негативной каннотации, просто чтоб понятней было) Модрич. Так что тут равновесие. У Лео же 4 лч и 8 зм. Но Лео допустим 91 гол за год забил, забей Рибери столько и получил зм, какие проблемы
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Psih86
1749361127
Мяч это личная награда и не должна быть привязана к определенному турниру, это ж бред....Кто лучше играл, кто выделялся итд, итд, тот и должен получать и ЛЧ здесь абсолютно не должна влиять, потому что выиграет команда, а не игрок.
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