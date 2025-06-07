Рибери высмеял Роналду после его слов про «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери отреагировал на слова Криштиану Роналду. Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии, говоря о шансах Ламина Ямаля на завоевание «Золотого мяча», заявил: «Награду должен получать тот, кто выиграл Лигу чемпионов».

«Значит, все таки-нужно победить в Лиге чемпионов, чтобы выиграть «Золотой мяч»? – написал Рибери в соцсетях, добавив три смеющихся смайла.