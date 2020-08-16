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  • Sky Sports: Куман – основной претендент на пост главного тренера «Барселоны»

Sky Sports: Куман – основной претендент на пост главного тренера «Барселоны»

16 августа 2020, 19:27
13

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман может возглавить «Барселону».

По информации Sky Sports, голландец – наиболее предпочтительный кандидат в глазах президента клуба Жозепа Бартомеу. Однако для его подписания каталонцам придется выплатить неустойку футбольного союзу Нидерландов.

Среди других вариантов назывались имена Маурисио Покеттино, Хави и Лорана Блана.

  • Ожидается, что нынешнего тренера «Барсы» Энрике Сетьена уволят в ближайшее время.
  • Команда завершила сезон без трофеев.

Источник: Sky Sports
Испания. Примера Барселона Куман Рональд Сетьен Энрике
Комментарии (13)
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Nayturs
1597599679
Ну это не серьёзно, Куман при всем уважении к нему как тренер звёзд с неба не хватает
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житель СПб
1597601712
Покеттино или Хави - на данный момент другие варианты не катят...
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кран
1597603221
Чем он это заслужил???
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Dizayner
1597604443
бред полнейший, куман с каких пор считается хорошим тренером?) сетьен получше будет, дайте время мужику поработать, что за хрень
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ilichkadr
1597604602
Странный претендент однако!? Если мне не изменяет память, то Рональд уже тренировал Барсу. На тренерском поприще ничего серьезного в Европе не добивался, окромя кубка Испании с Валенсией.
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Mister_Tomsk
1597631945
Да уж, а руководство клуба не думали менять? и омолодить состав? я все понимаю, карлик легенда и тд, но его пора гнать. Иначе так и будет играть он и его старые пешкоходячие друзья. Продавайте карлика, бабки срубите.
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Hektor 84
1597642142
Хз 50/50. Если доверят ему комплектование команды и дадут поработать может и попрет. В первую очередь полузащита, такой слабой у барсы давно не было. И расставаться с гномом, не тянет уже. Та и вообще омолодить состав. Один из серьезных минусов то что топ клубов не тренировал. Хотя уже довольно опытный тренер.
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