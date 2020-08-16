Sky Sports: Куман – основной претендент на пост главного тренера «Барселоны»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман может возглавить «Барселону».

По информации Sky Sports, голландец – наиболее предпочтительный кандидат в глазах президента клуба Жозепа Бартомеу. Однако для его подписания каталонцам придется выплатить неустойку футбольного союзу Нидерландов.

Среди других вариантов назывались имена Маурисио Покеттино, Хави и Лорана Блана.