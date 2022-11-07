Фанаты «Вильярреала» требуют уволить Сетьена. Он возглавил команду две недели назад

Болельщики «Вильярреала» недовольны работой главного тренера Кике Сетьена.
В концовке воскресного матча с «Мальоркой» они скандировали: «Кике, уходи!».
- Сетьен возглавил «Вильярреал» 2 недели назад – 25 октября.
- Он сменил Унаи Эмери, ушедшего в «Астон Виллу».
- Под руководством нового тренера команда 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения в 4 матчах.
- Сетьен не работал более 2 лет после ухода из «Барселоны» в августе 2020 года.
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Источник: DAZN