Фанаты «Вильярреала» требуют уволить Сетьена. Он возглавил команду две недели назад

Болельщики «Вильярреала» недовольны работой главного тренера Кике Сетьена.

В концовке воскресного матча с «Мальоркой» они скандировали: «Кике, уходи!».

Сетьен возглавил «Вильярреал» 2 недели назад – 25 октября.

Он сменил Унаи Эмери, ушедшего в «Астон Виллу».

Под руководством нового тренера команда 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения в 4 матчах.

Сетьен не работал более 2 лет после ухода из «Барселоны» в августе 2020 года.

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