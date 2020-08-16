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  • «Барселона» может отложить отставку Сетьена, так как в клубе есть противоречия насчет назначения Покеттино

«Барселона» может отложить отставку Сетьена, так как в клубе есть противоречия насчет назначения Покеттино

16 августа 2020, 11:37
3

«Барселона» готова отложить отставку главного тренера Энрике Сетьена как минимум до следующей недели, пишет Daily Mail. В клубе рассматривают назначение Маурисио Покеттино.

Задержка связана с тем, что в среде руководства «Барселоны» нет единого мнения, является ли аргентинец лучшим вариантом.

  • Ранее Покеттино заявлял, что никогда не возглавит «Барсу», но после вылета «Эспаньола» в Сегунду изменил мнение.
  • Последним местом работы Покеттино был «Тоттенхэм».
  • «Барселона» завершила сезон без трофея.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Барселона Почеттино Маурисио Сетьен Энрике
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1597569949
Так Поке сколько хаил, что никогда не возглавит Барсу, а теперь назначение в МЮ сорвалось, дальше влево двинул Юве поставив Пирло у руля, после послала на хер Бенфика, а теперь все никому не нуже и сидит без работы, а тут Барса, ну что ракурс поменялся уже
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Dizayner
1597572070
а зачем тогда назначали то Сетьена? руководство гнать поганой метлой в первую очередь
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Maga Ingush
1597580869
Смысла нет возглавить Барсу, они находятся в худшей форме за последние 10-15 лет, команда очень взрослая, у них ситуация как в МЮ когда Сэр Алекс покинул клуб, им омолаживать состав надо, года 3-4 думаю они будут хреново играть, и никакой тренер не поможет
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