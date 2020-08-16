«Барселона» может отложить отставку Сетьена, так как в клубе есть противоречия насчет назначения Покеттино

«Барселона» готова отложить отставку главного тренера Энрике Сетьена как минимум до следующей недели, пишет Daily Mail. В клубе рассматривают назначение Маурисио Покеттино.

Задержка связана с тем, что в среде руководства «Барселоны» нет единого мнения, является ли аргентинец лучшим вариантом.