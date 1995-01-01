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    «Барселона» может отложить отставку Сетьена, так как в клубе есть противоречия насчет назначения Покеттино

    «Барселона» готова отложить отставку главного тренера Энрике Сетьена как минимум до следующей недели, пишет Daily Mail. В клубе рассматривают назначение Маурисио Покеттино.

    Задержка связана с тем, что в среде руководства «Барселоны» нет единого мнения, является ли аргентинец лучшим вариантом.

    • Ранее Покеттино заявлял, что никогда не возглавит «Барсу», но после вылета «Эспаньола» в Сегунду изменил мнение.
    • Последним местом работы Покеттино был «Тоттенхэм».
    • «Барселона» завершила сезон без трофея.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9324

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Так Поке сколько хаил, что никогда не возглавит Барсу, а теперь назначение в МЮ сорвалось, дальше влево двинул Юве поставив Пирло у руля, после послала на хер Бенфика, а теперь все никому не нуже и сидит без работы, а тут Барса, ну что ракурс поменялся уже

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