Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о несостоявшемся назначении Сетьена

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что в конце 2020 года рассматривалась возможность смены Доменико Тедеско на Кике Сетьена.

– Перед зимней паузой мы оказались в сложнейшей ситуации, – напомнил Мележиков.

– После матча с «Зенитом» Тедеско неожиданно заявил на пресс-конференции, что не будет летом продлевать контракт.

Все шло к тому, что уже в декабре с немцем попрощаемся, а «Спартак» возглавит Кике Сетьен. Тот самый, что полгода тренировал «Барселону».

– Сетьена лоббировал Попов?

– Да, его креатура. Федун уже практически принял решение в пользу Сетьена. Но в последний момент у Заремы возникли сомнения.

Я обсуждал это с ней, потом с Поповым. На вопрос о гарантиях успеха при назначении испанца Дима отвечал: «50 процентов, не более».

– Прямо как в анекдоте про блондинку и динозавра – 50 на 50.

– Вот-вот. Я бы еще понял, если бы Попов давал процентов 70 или 80. Но он повторял: «Больше 50 гарантировать не могу. Если у Кике не получится, уйду вместе с ним».

– А вы?

– Говорю: «Ну и кому станет легче? Мы потеряем тренера и спортивного директора, придется начинать с нуля... Давай сразу примем взвешенное решение». Однако переубедить Попова не удалось.

Дважды я поднимал этот вопрос перед Федуном – тщетно. Все изменилось после третьей встречи. Леонид Арнольдович собрал совет директоров, стали голосовать.

– Тедеско или Сетьен?

– Да. Доменико – классный тренер, ему очень нравилось в «Спартаке». Контракт же отказывался продлевать по семейным обстоятельствам. Его супруга и маленький ребенок жили в Германии, он их почти не видел, поскольку границы из-за ковида закрылись.

А на другой чаше весов – Сетьен. Который еще неизвестно как сработает. Никто гарантий не дает, в том числе спортивный директор, предлагающий эту кандидатуру.

Я высказал свои аргументы. Федун подумал-подумал и произнес: «Хорошо. Оставляем Тедеско». Более того, мы договорились, что в конце сезона красиво проводим Доменико – вне зависимости от результата.