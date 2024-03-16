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    • Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о несостоявшемся назначении Сетьена

    Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о несостоявшемся назначении Сетьена

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что в конце 2020 года рассматривалась возможность смены Доменико Тедеско на Кике Сетьена.

    – Перед зимней паузой мы оказались в сложнейшей ситуации, – напомнил Мележиков.

    – После матча с «Зенитом» Тедеско неожиданно заявил на пресс-конференции, что не будет летом продлевать контракт.

    Все шло к тому, что уже в декабре с немцем попрощаемся, а «Спартак» возглавит Кике Сетьен. Тот самый, что полгода тренировал «Барселону».

    – Сетьена лоббировал Попов?

    – Да, его креатура. Федун уже практически принял решение в пользу Сетьена. Но в последний момент у Заремы возникли сомнения.

    Я обсуждал это с ней, потом с Поповым. На вопрос о гарантиях успеха при назначении испанца Дима отвечал: «50 процентов, не более».

    – Прямо как в анекдоте про блондинку и динозавра – 50 на 50.

    – Вот-вот. Я бы еще понял, если бы Попов давал процентов 70 или 80. Но он повторял: «Больше 50 гарантировать не могу. Если у Кике не получится, уйду вместе с ним».

    – А вы?

    – Говорю: «Ну и кому станет легче? Мы потеряем тренера и спортивного директора, придется начинать с нуля... Давай сразу примем взвешенное решение». Однако переубедить Попова не удалось.

    Дважды я поднимал этот вопрос перед Федуном – тщетно. Все изменилось после третьей встречи. Леонид Арнольдович собрал совет директоров, стали голосовать.

    – Тедеско или Сетьен?

    – Да. Доменико – классный тренер, ему очень нравилось в «Спартаке». Контракт же отказывался продлевать по семейным обстоятельствам. Его супруга и маленький ребенок жили в Германии, он их почти не видел, поскольку границы из-за ковида закрылись.

    А на другой чаше весов – Сетьен. Который еще неизвестно как сработает. Никто гарантий не дает, в том числе спортивный директор, предлагающий эту кандидатуру.

    Я высказал свои аргументы. Федун подумал-подумал и произнес: «Хорошо. Оставляем Тедеско». Более того, мы договорились, что в конце сезона красиво проводим Доменико – вне зависимости от результата.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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