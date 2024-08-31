Мележиков: «Соболев навсегда в истории «Спартака», его трансфер в «Зенит» я поддерживаю»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Александр – лидер! Быть лидером – это всегда ответственно и сложно. Иногда неблагодарно. Как один из лучших он уже в статистике и навсегда в истории «Спартака»! Это нельзя оспаривать. Что касается моральной стороны перехода: Саша не проронил ни слова о ситуации и терпел все те негативные высказывания в его сторону, которые сопровождали слухи по его переходу.

Он ни разу не высказался негативно о ком-то, кто, возможно, является причастным к ситуации, и ни одного плохого слова о команде и партнерах по ней! Возможно, он даже не совсем понимает, за что он должен извиняться перед командой. Уверен, что по отношению к команде и ребятам он был до конца честен.

По переходу. Это его шаг, и я его поддерживаю. Я уверен, он оставит частичку «Спартака» в своем сердце! Но ему нужно двигаться, играть, развиваться. И, при отсутствии поддержки и понимания в коллективе «Спартака», он принял решение о переходе. В этих условиях я принял бы точно такое же решение! В пользу своей карьеры, своей семьи, не забывая свою историю и любовь.

Я желаю ему удачи и рад, что Саша выдержал это сложное испытание и смог открыть «новую дверь». Это его жизнь, и он вправе выбирать свой путь. Мы же не вправе его в этом ограничивать. Зная Александра как сумасшедшего профессионала, уверен, что он сможет завоевать уважение партнеров по своей новой команде – и, что очень важно, ее болельщиков», – сказал Мележиков.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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