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  • Мележиков: «Соболев навсегда в истории «Спартака», его трансфер в «Зенит» я поддерживаю»

Мележиков: «Соболев навсегда в истории «Спартака», его трансфер в «Зенит» я поддерживаю»

31 августа 2024, 10:50
8

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Александр – лидер! Быть лидером – это всегда ответственно и сложно. Иногда неблагодарно. Как один из лучших он уже в статистике и навсегда в истории «Спартака»! Это нельзя оспаривать. Что касается моральной стороны перехода: Саша не проронил ни слова о ситуации и терпел все те негативные высказывания в его сторону, которые сопровождали слухи по его переходу.

Он ни разу не высказался негативно о ком-то, кто, возможно, является причастным к ситуации, и ни одного плохого слова о команде и партнерах по ней! Возможно, он даже не совсем понимает, за что он должен извиняться перед командой. Уверен, что по отношению к команде и ребятам он был до конца честен.

По переходу. Это его шаг, и я его поддерживаю. Я уверен, он оставит частичку «Спартака» в своем сердце! Но ему нужно двигаться, играть, развиваться. И, при отсутствии поддержки и понимания в коллективе «Спартака», он принял решение о переходе. В этих условиях я принял бы точно такое же решение! В пользу своей карьеры, своей семьи, не забывая свою историю и любовь.

Я желаю ему удачи и рад, что Саша выдержал это сложное испытание и смог открыть «новую дверь». Это его жизнь, и он вправе выбирать свой путь. Мы же не вправе его в этом ограничивать. Зная Александра как сумасшедшего профессионала, уверен, что он сможет завоевать уважение партнеров по своей новой команде – и, что очень важно, ее болельщиков», – сказал Мележиков.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Мележиков Евгений
Комментарии (8)
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Инсаров
1725091114
Малышев, теперешний гендиректор "Спартака", и в "подмётки" не годится господину Мележикову. Жаль, что "ушли" эти проходимцы (Матыцин, Малышев...) Евгения.
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SLADE2019
1725092068
Да поддерживай ты его хоть до усера (пардон), желай ему удачи, хоть до ишачей пасхи. И ты, и твой соболек - вчерашний день (причем не самый яркий, мягко выражаясь) Спартака. Спартак, вперед!
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alefreddy
1725093816
все мимо бывшие проходящие селекционеры об одном и том же
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ivany4
1725097059
Обычная статистика, ничего сверх естественного. Вспыхнул и погас. Каков он человек, каждый сам себе составит мнение, все его поступки на виду. Возможно он оставит частичку «Спартака» в своем сердце, вот только я сомневаюсь, что многие болельщики Спартака ответят ему взаимностью.))
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anatolich72
1725097194
Где его честь? В голубых бутсах!
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andr45
1725100458
«Как один из лучших он уже в статистике и навсегда в истории «Спартака» Трепотня обиженного никчемушника, ничего не сделавшего для клуба) Какими статистическими данными оперирует эта бездарщина? Может быть, 58 голами, забитыми за «Спартак» ?) Так это 23 (ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ) результат среди форвардов клуба) Тоже мне НЫРЯЮЩАЯ легендв, понимаешь ли_
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