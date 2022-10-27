«Бавария» победила «Барсу» 6 раз подряд с общим счетом 22:4. В последний раз каталонцы забивали в этом противостоянии при Сетьене

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «Барселону» – 3:0.
Мюнхенцы одержали шестую победу подряд в противостоянии с этим соперником, общий счет – 22:4.
Каталонцы в последний раз выигрывали в мае 2015 года – 3:0 в полуфинале ЛЧ.
Кроме того, «Барса» уже четыре матча не может забить «Баварии».
Последний гол испанцев датирован 14 августа 2020 года – тогда немцы победили 8:2.
Это произошло под руководством Кике Сетьена, при Рональде Кумане и Хави «Барселона» ни разу не поразила ворота «Баварии».
Источник: «Бомбардир»