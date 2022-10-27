Левандовски зашел в раздевалку «Баварии» после разгромного поражения «Барсы»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски посетил раздевалку своей бывшей команды «Баварии» после поражения в Лиге чемпионов со счетом 0:3.

«Всегда приятно видеть Леви. Но, конечно, сочувствуем ему, зная то, какой он амбициозный игрок», – сказал форвард «Баварии» Томас Мюллер.