Левандовски зашел в раздевалку «Баварии» после разгромного поражения «Барсы»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски посетил раздевалку своей бывшей команды «Баварии» после поражения в Лиге чемпионов со счетом 0:3.
«Всегда приятно видеть Леви. Но, конечно, сочувствуем ему, зная то, какой он амбициозный игрок», – сказал форвард «Баварии» Томас Мюллер.
- Летом Левандовски перешел из «Баварии» в «Барсу» за 45 миллионов евро.
- Испанцы 2-й сезон подряд не вышли в плей-офф главного еврокубка.
- Левандовски не сыграет в плей-офф ЛЧ впервые за 11 лет.
Источник: твиттер Тоби Альтшаффля