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Левандовски не сыграет в плей-офф ЛЧ впервые за 11 лет

27 октября 2022, 08:16
7

«Барселона» досрочно вылетела из Лиги чемпионов по итогам пятого тура группового этапа.

Нападающий каталонцев Роберт Левандовски не сыграет в плей-офф главного еврокубка впервые с сезона-2011/12.

11 лет назад с поляком произошло подобное в составе «Боруссии».

  • Летом Левандовски требовал от «Баварии» продать его в «Барсу».
  • Мюнхенцы поспособствовали вылету новой команды форварда из ЛЧ, выиграв оба матча в группе с общим счетом 5:0.
  • Роберт сыграет в Лиге Европы впервые с 2010 года.

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Источник: Mister Chip
Лига чемпионов Барселона Левандовски Роберт
Комментарии (7)
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Таврида
1666849144
"Auf Wiedersehen, Robert" - поздравила Левандовски с выходом в Лигу Европы пресс-служба Баварии)
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piligrim1986
1666851659
перешел чувак в барсу))))))
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acor94
1666851865
Хотел удивиться, как так, ведь Бавария выйграла, а потом вспомнил...
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Cubinec1989
1666858743
Орнул)
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ARSENAL LONDONN
1666859153
В Барсе его успехам пришёл конец! Сколько же Барса погубила золотых игроков) Нечего там делать хорошим игрокам!
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