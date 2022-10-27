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    Левандовски не сыграет в плей-офф ЛЧ впервые за 11 лет

    «Барселона» досрочно вылетела из Лиги чемпионов по итогам пятого тура группового этапа.

    Нападающий каталонцев Роберт Левандовски не сыграет в плей-офф главного еврокубка впервые с сезона-2011/12.

    11 лет назад с поляком произошло подобное в составе «Боруссии».

    • Летом Левандовски требовал от «Баварии» продать его в «Барсу».
    • Мюнхенцы поспособствовали вылету новой команды форварда из ЛЧ, выиграв оба матча в группе с общим счетом 5:0.
    • Роберт сыграет в Лиге Европы впервые с 2010 года.

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    Источник: Mister Chip

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +312

      Таврида 15 минут назад

      "Auf Wiedersehen, Robert" - поздравила Левандовски с выходом в Лигу Европы пресс-служба Баварии)

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