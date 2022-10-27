Левандовски не сыграет в плей-офф ЛЧ впервые за 11 лет

«Барселона» досрочно вылетела из Лиги чемпионов по итогам пятого тура группового этапа.
Нападающий каталонцев Роберт Левандовски не сыграет в плей-офф главного еврокубка впервые с сезона-2011/12.
11 лет назад с поляком произошло подобное в составе «Боруссии».
- Летом Левандовски требовал от «Баварии» продать его в «Барсу».
- Мюнхенцы поспособствовали вылету новой команды форварда из ЛЧ, выиграв оба матча в группе с общим счетом 5:0.
- Роберт сыграет в Лиге Европы впервые с 2010 года.
Источник: Mister Chip