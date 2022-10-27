Левандовски не сыграет в плей-офф ЛЧ впервые за 11 лет

«Барселона» досрочно вылетела из Лиги чемпионов по итогам пятого тура группового этапа.

Нападающий каталонцев Роберт Левандовски не сыграет в плей-офф главного еврокубка впервые с сезона-2011/12.

11 лет назад с поляком произошло подобное в составе «Боруссии».