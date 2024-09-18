«Барселона» до сих пор не рассчиталась с Сетьеном, уволенным четыре года назад

Экс-тренер «Барселоны» Энрике Сетьен подтвердил, что каталонский клуб до сих пор не выплатил ему положенную компенсацию.

Сетьена уволили в августе 2020 года.

Он тренировал команду 7 месяцев.

Его последним матчем стал разгром 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов.

«Есть крайний срок, который истекает в конце месяца. Я предоставил им определенные сроки. Когда Лапорта пришел [на пост президента «Барселоны»], мы пообщались.

Это правда, что они ждали до момента, когда до суда оставалось пять дней – тогда они позвонили мне, и я сказал им, что могу предоставить им сроки, я не возражал.

Они хотели, чтобы я простил им долг, но я, очевидно, не сделал этого», – сказал Сетьен.

Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!