Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Cadena Ser: «Барселона» не планирует выплачивать компенсацию Сетьену, так как сомневается в его квалификации

    «Барселона» должна выплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта своему бывшему главному тренеру Энрике Сетьену. Однако она по-прежнему не намерена это делать, поскольку сомневается в квалификации тренера.

    В клубе считают, что ключевую роль в управлении командой играл помощник Сетьена Ману Карреньо. Также «Барселона» обвиняет Сетьена в невыполнении обещаний и неправильной постановке командной игры.

    • Сетьена уволили в августе после поражения от «Баварии» со счетом 2:8.
    • Он проработал в команде 7 месяцев.
    • В декабре Сетьена на пост главного тренера рассматривал «Спартак».

    Сетьен – об иске к «Барсе»: «Они не выплатили компенсацию и даже не сообщили, что я уволен»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena Ser

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:25
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2818

      ФК Пупсик 46 минут назад

      До чего же барселона подлая команда, слов нету!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7629

      Hektor 84 1 час назад

      А когда контракт с ним подписывали не сомневались?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13917

      derrik2000 1 час назад

      Во-во.
      В Барселоне сомневаются в его квалификации, а в Спартак, благодаря связям, сватают.
      Ну-ну...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82129
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru