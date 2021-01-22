Cadena Ser: «Барселона» не планирует выплачивать компенсацию Сетьену, так как сомневается в его квалификации

«Барселона» должна выплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта своему бывшему главному тренеру Энрике Сетьену. Однако она по-прежнему не намерена это делать, поскольку сомневается в квалификации тренера.
В клубе считают, что ключевую роль в управлении командой играл помощник Сетьена Ману Карреньо. Также «Барселона» обвиняет Сетьена в невыполнении обещаний и неправильной постановке командной игры.
- Сетьена уволили в августе после поражения от «Баварии» со счетом 2:8.
- Он проработал в команде 7 месяцев.
- В декабре Сетьена на пост главного тренера рассматривал «Спартак».
Сетьен – об иске к «Барсе»: «Они не выплатили компенсацию и даже не сообщили, что я уволен»
Источник: Cadena Ser
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