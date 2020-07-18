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    «Барселоне» предложили назначить Блана на пост главного тренера

    Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Барселону».

    По информации Mundo Deportivo, кандидатуру 54-летнего специалиста каталонскому клубу предложил его агент Жорже Мендеш.

    Ранее португалец пытался трудоустроить своего клиента в «Валенсии».

    • Блан остается без работы с 2016 года, когда он покинул «ПСЖ».
    • Будучи футболистом, француз выступал за «Барсу» с 1996 по 1997 год.

    Источник: Mundo Deportivo

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    18.07.2020 12:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +617

      nelez 19 июля 2020, 11:08

      Французский специалист не сможет достичь успеха в барселоне.
      Барса один из тех клубов который имеет свою философию.Человек извне который не знает эту философию обречен.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 18 июля 2020, 13:24

      Да нет извольте, если у Бартомеу хоть какой-то процент мозгов остался и на пушечный выстрел не подпустит к команде

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