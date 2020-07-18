«Барселоне» предложили назначить Блана на пост главного тренера

Французский специалист не сможет достичь успеха в барселоне.
Барса один из тех клубов который имеет свою философию.Человек извне который не знает эту философию обречен.
Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Барселону».
По информации Mundo Deportivo, кандидатуру 54-летнего специалиста каталонскому клубу предложил его агент Жорже Мендеш.
Ранее португалец пытался трудоустроить своего клиента в «Валенсии».
- Блан остается без работы с 2016 года, когда он покинул «ПСЖ».
- Будучи футболистом, француз выступал за «Барсу» с 1996 по 1997 год.